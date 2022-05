Tysiące uczniów staje przed wyborem. Terminy rekrutacji do szkół

We wtorek sprawdzianem wiedzy z języka polskiego rozpoczął się trzydniowy egzamin ósmoklasisty. Był prostszy niż zwykle, bo ze względu na epidemię koronawirusa i zdalne nauczanie opierał się nie o podstawę programową tylko o wymagania egzaminacyjne. Ułatwieniem było też m.in. to, że wypracowanie z języka polskiego mogło mieć jedynie formę opowiadania lub rozprawki. Co więcej, nie było wskazanej lektury, w oparciu o którą miała powstawać praca. To sami uczniowie mogli wybrać tekst, o który oprą swoją pracę. Nic dziwnego, że po wyjściu z sal egzaminacyjnych słuchać było zadowolenie.

– Wybrałem opowiadanie i napisałem na temat „Mojego księcia”. 100 procent pewnie nie dostanę, ale będzie dobrze – zapewniał Oskar, uczeń Szkoły Podstawowej nr 24 w Lublinie, który od września chce zdobywać zawód fryzjera.

– Dla mnie najtrudniejszym egzaminem była matematyka, bo to dla mnie najgorszy przedmiot. Miałam przez cały rok korepetycje, ale i tak niewiele rozumiem. Mam nadzieję, że dostanę z matmy ok. 50 procent. Z polskiego i angielskiego pewnie będzie bliżej 100 proc. –przyznawała ósmoklasistka Martyna.

Dziewczynka jest przekonana, że uda jej się dostać do wymarzonej szkoły.

– Chce iść do „Zamoya”. To bardzo dobra szkoła – mówi. – Mój brat też tam chodził i był bardzo zadowolony. Mam nadzieję, że pójdę w jego ślady. Ale jak się nie uda to nie będę rozpaczać. Przecież gdzieś uczyć się będę. Gdzieś się dostanę i to ode mnie będzie zależeć, czy te cztery lata dobrze wykorzystam.

Półtora rocznika

I właśnie takie, bardzo spokojne podejście do rekrutacji prezentują wszyscy ósmoklasiści, z którymi rozmawialiśmy. Więcej nerwów jest wśród rodziców. Wszystko dlatego, że w tegorocznej rekrutacji udział wezmą uczniowie, którzy zaczynali naukę w szkołach podstawowych jako 7-latowie oraz pół rocznika 6-latków. O te same miejsce będzie więc konkurować więcej osób niż przed rokiem. Czy będzie to zatem trudny nabór?

– Patrząc na ofertę przygotowaną przez szkoły w poprzednim roku widać, że liczba wolnych miejsc jest wyższa niż liczba osób kończących naukę. Co więcej, był to nadmiar w skali, który pozwoliłby przyjąć ze spokojem wszystkich uczniów kończących naukę w szkołach podstawowych w tym roku – uspokajała niedawno Teresa Misiuk, lubelska kurator oświaty. – Rekrutacja podwójnego rocznika nie powinna budzić niepotrzebnych negatywnych emocji.

W województwie lubelskim w klasach ósmych uczy się dziś 27 161 uczniów. W samym Lublinie jest ich 4197, tymczasem w ubiegłorocznym naborze w mieście było blisko 5,5 tys. miejsc w klasach pierwszych. A będzie ich więcej.

– W porównaniu do bieżącego roku szkolnego liczba oddziałów wzrośnie o ponad 30 proc. – informuje urząd miasta.

Miejskie szkoły zamierzają od września 2022 utworzyć 115 klas pierwszych w liceach ogólnokształcących, 69 w technikach oraz 18 w szkołach branżowych I stopnia. Uczyć będzie mogło się w nich 6410 osób. Dodatkowo, na uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi czeka 214 miejsc w 24 oddziałach.

Rekrutacja

Ósmoklasiści na złożenie wniosku w szkole pierwszego wyboru (w sumie można wybrać trzy szkoły i dowolną liczbę oddziałów w każdej z nich) mają czas do 24 czerwca do godz. 15.00. Znacznie mniej czasu, bo tylko do 31 maja, na wybór mają uczniowie chętni na naukę w klasach międzynarodowych, dwujęzycznych, sportowych, mistrzostwa sportowego oraz przygotowania wojskowego.

Między 24 czerwca a 14 lipca (godz. 15.00) możliwe będzie zmiana preferencji. Listy osób zakwalifikowanych do przyjęcia w wybranych szkołach opublikowane zostaną 22 lipca. Siedem dni później poznamy listę osób przyjętych. Od 2 sierpnia do końca miesiąca trwać będzie rekrutacja uzupełniająca.

Pamiętać jeszcze należy, że kandydaci do klas międzynarodowych, klas dwujęzycznych i sportowych muszą przystąpić do sprawdzianu kompetencji językowych lub sprawdzianu sprawności fizycznej. Ich terminy znaleźć można na stronach poszczególnych placówek. Wybierając technikum lub szkołę branżową, obowiązkowe jest natomiast wykonanie badania przydatności do zawodu (bezpłatnie, na podstawie wzoru skierowania udostępnionego przez Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy – red.).

Rekrutacja prowadzona jest zdalnie za pośrednictwem strony internetowej edu.lublin.eu w zakładce „aplikacje dla rodziców”.