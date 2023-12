Uwaga na e-mail! Wyłudzają na „kamerkę internetową”

- Zdarza się, że otrzymujemy podobne zgłoszenia i bez wątpienia jest to sprawa dla policji. Jeśli ktoś otrzyma taką wiadomość powinien jak najszybciej zgłosić się do najbliższej jednostki i złożyć zawiadomienie. Policjanci dokładnie zbadają sprawę. Bardzo często są to próby wyłudzenia pieniędzy – informuje nadkom. Kamil Gołębiowski, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Lublinie.

Jak wspomniała czytelniczka, otrzymanie takiej wiadomości, szczególnie przez młodą osobę może wywołać u niej stres lub niepokój. To może skłonić do przekazania pieniędzy oszustowi, a dotyczy to zwłaszcza osób, które swobodnie eksplorują internet w tym strony dla dorosłych.