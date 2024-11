Wyremontują chodniki. Ma być równiej i jaśniej

W dzielnicy Kośminek zostaną wyremontowane chodniki wzdłuż Długiej, Elektrycznej i Żelaznej. Wykonawca, Rafał Król ANBUD Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe z Lublina, będzie miał czas na wykonanie zamówienia do 28 grudnia. Koszt realizacji to blisko 350 tys. zł. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego. W Śródmieściu firma Piotra Bąka. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych z Lublina, wyremontuje chodnik w ul. Dolnej Panny Marii, na odcinku od posesji 8A w kierunku pl. Wolności. W zakres robót wchodzi wykonanie chodnika o długości 200 m oraz budowa zjazdów do posesji z kostki brukowej. Prace potrwają do 12 grudnia, a ich wartość to ok. 250 tys. zł.

Z kolei dzielnica Zemborzyce zyska nowe oświetlenie drogowe. Firma Grzegorz Mazur EL-MAZUR z Lublina wykona zadanie przy ul. Pasiecznej w na długości ponad 850 m, na odcinku od torów kolejowych do granicy miasta. Zakres obejmuje montaż słupów oświetleniowych oraz opraw na wysięgnikach. Wykonawca będzie miał czas na wykonanie zamówienia do 23 grudnia. Zadanie jest realizowane w ramach Budżetu Obywatelskiego, a jego wartość to blisko 230 tys. zł.