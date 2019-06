Wyrok na górki czechowskie. Sesja Rady Miasta Lublin przerwana do godz. 12.30 [relacja]

godz. 9.48

Radny Piotr Breś: Co stoi tak wielkiego na drodze, żeby dokument najważniejszy od 15 lat przegłosować za dwa miesiące?

godz. 9.39

Radny Zbigniew Ławniczak: Skandalem jest, mówię to na podstawie doniesień mediów, że państwo wszystko zrzuciliście na jednego radcę prawnego.

godz.9.34

Przewodniczący Rady Miasta odczytuje już treść informacji przewodniczącego Rady Miasta, a w tym czasie radni PiS proszą o głos w sprawach formalnych. W rezultacie nie słychać nikogo.

Atmosfera na sali coraz bardziej gorąca. - Granda! Skandal! - padają okrzyki. Przekrzykują się też radni. Ostrzegają, że opuszczą obrady.

Radni opozycyjni: Jesteśmy radnymi mieszkańców, nie prezydenta! Szczyt arogancji!

godz.9.33

Prawnik urzędu stwierdził, że nie ma możliwości głosowania wniosku formalnego w sprawie zmiany porządku obrad bez zgody prezydenta Lublina, który zwoływał sesję

godz. 9.31

Prezydent nie wyraził zgody na zmiane porządu obrad.

godz. 9.29

Prezydent Lublina Krzysztof Żuk: Proszę nie insynuować, że robimy to pod kątem udzielenia mi absolutorium, bo jest to obowiązek ustawowy.

Prezydent Lublina odniósł się również do zarzutu opozycji, że są dziś duże uroczystości. Poinformował, że jest przewidziana przerwa w obradach.

godz. 9.26

Drzwi do sali obrad pilnują strażnicy miejscy. Funkcjonariusze stoją też na sali pilnując, by publiczność gromadziła się tylko na tylko w tylnej części sali. A tam jest już bardzo ciasno. Z transparentami przyszło kilkadziesiąt osób. Większość z nich zamierza tu zostać do samego końca.

godz. 9.24

Radny Tomasz Pitucha złożył wniosek o zdjęcie z porządku obrad punktów 8-12. To wszystkie projekty uchwał poza kwestia absolutorium.

godz. 9.22

Radny Zbigniew Ławniczak: Przepchniecie to, bo macie większość, ale to jest skandal. Ten dzień to jest wielki skandal dla Lublina.

godz. 9.14

Radny Piotr Gawryszczak apeluje do prezydenta (to on zwołał sesję, więc decyduje o programie) o skrócenie dzisiejszej sesji do punktów 1-7.

Przekonywał również: Nic się złego nie stanie jeśli przez tyle miesięcy nie było studium, żeby jeszcze przez dwa miesiące było to w zawieszeniu. Radny Gawryszczak zaapelował o przeniesienie dyskusji m.in. o górkach na wrzesień.

W środę opozycyjni radni PiS zaapelowali do prezydenta, aby okroił do niezbędnego minimum porządek nadzwyczajnych obrad.

Porządek obrad:

Otwarcie sesji

Informacje Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Zatwierdzenie protokołu VII sesji Rady Miasta

Informacja o działalności Prezydenta Miasta między sesjami

Rozpatrzenie Raportu o stanie miasta Lublin za 2018 r. i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin:

- Przedstawienie Raportu przez Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 314-1).

- Opinie komisji Rady Miasta Lublin.

- Debata nad Raportem (z udziałem mieszkańców).

- Głosowanie w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Lublin i podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Prezydenta Miasta Lublin (druk nr 319-1) – projekt Przewodniczącego Rady Miasta Lublin

Absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin:

- Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 227-1).

- Rozpatrzenie sprawozdania finansowego miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 309-1).

- Zapoznanie się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Gminy Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku.

- Zapoznanie się z uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok.

- Zapoznanie się z Informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2018 r. (druk nr 226-1).

- Zapoznanie się ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym wniosku o udzielenie absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2018 rok.

- Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Prezydenta Miasta Lublin z wykonania budżetu za 2018 rok (druk nr 317-1).

- Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2018 rok (druk nr 318-1) – projekt Komisji Rewizyjnej.

Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Lublin w 2018 roku (druk nr 330-1)

Podjęcie uchwał w sprawach:

- zmiany uchwały budżetowej Miasta Lublin na 2019 rok (druk nr 315-1);

- uchwały zmieniającej uchwałę nr 10/II/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 20 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Lublin (druk nr 316-1);

- przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II (druk nr 347-1);

- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, Obszar III-A – rejon ulicy Szczęśliwej (druk nr 348-1);

- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, Obszar I-D – rejon ulicy Wiklinowej (druk nr 349-1);

- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, Obszar I-G – rejon ulicy Kaczeńcowej (druk nr 350-1);

- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II, Obszar I-H – rejon ulicy Wielkopolskiej (druk nr 351-1);

- uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część II dla obszaru położonego w rejonie ulic: Zana i Filaretów (druk nr 352-1);

- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin w rejonie ulic: Podzamcze, aleja Tysiąclecia, Lubartowska, Ruska dla obszaru A (druk nr 353-1);

- ustalenia lokalizacji inwestycji mieszkaniowej przy ul. Jutrzenki w Lublinie (druk nr 354-1);

- uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin (druk nr 356-1);

- wprowadzenia do planu inwestycji miejskich w latach 2019-2021 budowy Domu Kultury w Dzielnicy Bronowice przy ul. Łabędziej 15 w Lublinie (druk nr 233-2) – projekt mieszkańców;

- przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla miasta Lublin (druk nr 357-1);

- nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 321-1);

- nadania nazwy rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk 322-1);

- nadania nazwy skwerowi położonemu w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 323-1);

- nadania nazwy ulicy położonej w granicach administracyjnych miasta Lublin (druk nr 324-1);

- zaliczenia do kategorii dróg powiatowych ul. Władysława Kunickiego o przebiegu od ul. 1 Maja do ul. Wyścigowej (druk nr 325-1);

- zaliczenia al. Solidarności o przebiegu od al. generała Władysława Sikorskiego do ul. Lubartowskiej, Alei Tysiąclecia o przebiegu od ul. Lubartowskiej do ul. Mełgiewskiej oraz ul. Mełgiewskiej o przebiegu od Alei Tysiąclecia do ul. Turystycznej do kategorii dróg powiatowych (druk nr 326-1);

- pozbawienia kategorii drogi powiatowej ul. Bohaterów Monte Cassino o przebiegu od al. Kraśnickiej do ul. Armii Krajowej, ul. Armii Krajowej o przebiegu od ul. Bohaterów Monte Cassino do ul. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II o przebiegu od ul. Armii Krajowej do ul. Nadbystrzyckiej, ul. Lubelskiego Lipca ‘80 o przebiegu od ul. Fabrycznej do ul. Cukrowniczej, ul. Krochmalną o przebiegu od ul. Cukrowniczej do ul. Nadbystrzyckiej, ul. Diamentową o przebiegu od ul. Krochmalnej do ul. Wrotkowskiej oraz ul. Wrotkowską o przebiegu od ul. Diamentowej do ul. Mariana Smoluchowskiego (druk nr 327-1);

- pozbawienia kategorii dróg gminnych ul. Cukrowniczej o przebiegu od ul. Lubelskiego Lipca ‘80 do ul. Krochmalnej, ul. Wyścigowej o przebiegu od ul. Władysława Kunickiego do ul. Spacerowej (druk nr 328-1);

zaliczenia do kategorii dróg gminnych ul. 1 Maja o przebiegu od ul. Władysława Kunickiego do ul. Lubelskiego Lipca ‘80 (druk nr 329-1);

- ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu, zgodnie z wyznaniem zmarłego, przez Miasto Lublin (druk nr 331-1);

przyjęcia programu polityki zdrowotnej - „Program profilaktyki nadwagi i otyłości dla uczniów klas VI-VIII szkół podstawowych „Be fit” na lata 2019-2023” (druk nr 337-1);

- zaproszenia do osiedlenia się na terenie miasta Lublin w ramach repatriacji obywatelki Kazachstanu polskiego pochodzenia (...) (druk nr 339-1);

- wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Grodzkiej 7 w Lublinie (druk nr 332-1);

- wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin położonego w budynku przy ul. Biernackiego 20 w Lublinie (druk nr 333-1);

- wyrażenia zgody na oddanie w najem garażu stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Puchaczej 6 w Lublinie (druk nr 334-1);

- wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Zamojskiej 33 w Lublinie (druk nr 335-1);

- wyrażenia zgody na oddanie w najem boksu motocyklowego stanowiącego własność Gminy Lublin usytuowanego w budynku przy ul. Dulęby 6 w Lublinie (druk nr 336-1);

- wyrażenia zgody trwałym zarządcom na oddanie w najem, dzierżawę lub użyczenie części nieruchomości stanowiących własność Gminy Lublin (druk nr 346-1);

- wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Lublinie przy ul. Skalistej 21 stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 341-1);

- nieodpłatnego obciążenia służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Lublin (druk nr 342-1);

- ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych oraz innych publicznych formach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez Gminę Lublin (druk nr 343-1);

- powołania Rady Społecznej działającej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej pod nazwą Ośrodek Leczenia Uzależnień w Lublinie na kadencję 2019-2023 (druk nr 320-1);

- uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miasta Lublin w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Lublin i nadania jej statutu (druk nr 340-1);

- szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, tworzenia komitetów tych inicjatyw, wymogów formalnych, jakim muszą odpowiadać składane projekty oraz zasad ich promocji (druk nr 355-1)

9.Sprawozdanie Miejskiej Komisji Wyborczej z przebiegu wyborów do Rad Dzielnic zarządzonych na dzień 10 marca 2019 r. (druk nr 344-1).

Sprawozdanie finansowe z wydatków budżetowych poniesionych w związku z referendum lokalnym w istotnych sprawach dotyczących mieszkańców Lublina, zarządzonym na dzień 7 kwietnia 2019 r. (druk nr 345-1).

Informacja o zrealizowanych i zaplanowanych wyjazdach w zagraniczną podróż służbową Prezydenta Miasta Lublin i pracowników Urzędu Miasta Lublin (druk nr 338-1)

Wolne wnioski i informacje radnych