Zaproszenie do świata Julii Hartwig. Wystawa przy ul Złotej w Lublinie

Od czwartku w Muzeum Literackim im. Józefa Czechowicza przy ul. Złotej można oglądać wystawę, której bohaterką jest Julia Hartwig. Jedna z najwybitniejszych współczesnych polskich poetek, także pisarka, eseistka, tłumaczka z języka francuskiego i angielskiego.

Prezentowane są rękopisy i maszynopisy oraz przedmioty z jej mieszkania, między innymi maszyna do pisania, lampa oraz biurko.

- Wystawa jest propozycją dla wszystkich. Osoby, które tylko kojarzą nazwisko na przykład w kontekście Zaułka Hartwigów będą się mogły dowiedzieć o życiu i twórczości Julii Hartwig. Ci, którzy coś już wiedzą na jej temat, będą mogli głębiej wejść w jej świat, bo oddaliśmy głos poetce. Cała narracja wystawy składa się wyłącznie z cytatów, nie ma na niej naszego komentarza. Chcieliśmy, by wybrzmiała Julia Hartwig – mówi Joanna Zętar z Ośrodka „Brama Grodzka - Teatr NN”, kuratorka wystawy. I dodaje, że szukając fragmentów tekstów, zastanawiała się, co by wybrała sama Julia Hartwig.

Pytana czego nie można przegapić na wystawie, wskazuje na maszynopis pierwszego wiersza Julii Hartwig, który ukazał się w 1946 roku na łamach „Kuźnicy”.

Drugim kuratorem jest Aleksander Wójtowicz, kierownik Muzeum Literackiego im. Józefa Czechowicza w Lublinie. To on jeszcze w zeszłym roku przystał na propozycję Ośrodka, by z okazji setnych urodzin poetki, przygotować ekspozycję i wpisał ją do kalendarza muzealnych wydarzeń.

Autorzy pokazują jak Hartwig pracowała. Zaglądamy do notesów, śledzimy autorskie poprawki, zmiany gdy zajmowała się przekładami. Czytamy co notowała pisząc dzienniki, jakie interesowały ją cytaty z lektur, wydarzenia z życia codziennego, tego co działo się w Polsce i na świecie.

Młodych widzów zainteresuje zapewne dyskietka, którą poetka przysłała do Lublina z tekstem eseju. Przy tym eksponacie będzie potrzebny przypis po co były dyskietki i jak działał świat, gdy nie było jeszcze łączności internetowej.

Julia Hartwig urodziła się 14 sierpnia 1921 roku w Lublinie. Tutaj ukończyła szkołę podstawową. Uczyła się w Gimnazjum im. Unii Lubelskiej, gdzie w 1939 roku zdała maturę.

Ekspozycja jest tak przygotowana, że pokazuje w jaki sposób twórczość artystki zmieniała się wraz z wkroczeniem w inny kontekst kulturowy. Na tej mapie kluczowe miejsce oprócz Lublina zajmują: Paryż, Stany Zjednoczone (zwłaszcza Nowy Jork) oraz Warszawa.

Eksponaty i materiały prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Narodowego w Lublinie oraz Archiwum Julii Hartwig i Artura Międzyrzeckiego, które jest zdeponowane w Ośrodku a którego zawartość będzie pokazywana po raz pierwszy.

Z okazji setnej rocznicy urodzin Julii Hartwig Ośrodek „Brama Grodzka – Teatr NN” we współpracy z Miastem Lublin, instytucjami i osobami prywatnymi zaplanował szereg działań mających na celu uczczenie poetki oraz przypomnienie jej związków z Lublinem. Wystawa „Julia Hartwig. Przestrzenie literatury” jest częścią tych obchodów.

Muzeum przy ul. Złotej 3 otwarte jest od wtorku do soboty w godz. 9-16.

Oprowadzania kuratorskie: 2 października, godz. 12 i 16 października godz. 14. Zapisy: czechowicz@mnwl.pl

Korzystałam z informacji ze strony teatrnn.pl