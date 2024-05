Janicka odpowiada na oświadczenie partyjnych działaczy. Czemu odeszła z klubu KO?

Przypomnijmy. Katarzyna Janicka, radna miejska w Chełmie, przed tygodniem, tuż przed pierwszą sesją Rady Miasta postanowiła opuścić szeregi klubu radnych Koalicji Obywatelskiej. Poinformowała o tym na swoim profilu na FB.

Jej krok wzbudził zdziwienie i zniesmaczenie w szeregach PO. Marek Sikora, przewodniczący klubu radnych KO w Chełmie oraz Małgorzata Sokół, przewodnicząca Rady Powiatu PO RP wydali w czwartek oświadczenie.

>>>Platforma Obywatelska zdziwiona i zniesmaczona rezygnacją Janickiej<<<

Katarzyna Janicka do „zarzutów” Sokół i Sikory odniosła się za pośrednictwem swojego profilu na Facebooku.

- Media społecznościowe były ostatnim miejscem, gdzie zamieściłam informację o swojej decyzji. Pierwszy był Pan Marek Sikora Przewodniczący Klubu Radnych KO RM w Chełmie, którego w rozmowie poinformowałam o swojej decyzji tuż po zakończeniu Sesji Rady Miasta minionej kadencji 29 kwietnia. Kolejne osoby to Pani Małgorzata Sokół Przewodnicząca Rady Powiatu PO RP w Chełmie i Pan Poseł Krzysztof Grabczuk, którzy otrzymali informację mail - 4 maja. Nikt nie wykazał zainteresowania moją wiadomością, nie zadzwonił do mnie w tej sprawie, nie odpowiedział na mail. Dopiero trzeci wpis to Facebook przed sesją i zaprzysiężeniem nowej Rady Miasta Chełm – 6 maja. – napisała Katarzyna Janicka.

Była już radna KO, a od tygodnia niezależna poinformowała, że jednym z głównych powodów jej rezygnacji było umieszczenie radnej PIS na liście wyborczej KO i to na 2 miejscu.

– Oczywiście była to decyzja Zarządu Koalicji Obywatelskiej i mam prawo się z nią nie zgadzać. Dlatego nie przystępuję do Klubu Radnych KO w nowej Radzie Miasta Chełm. Jest to mój sprzeciw wobec takich praktyk i nie godzę się na takie standardy w życiu politycznym. Odmawiając przyjęcia miejsca trzeciego na liście wyborczej KO za radną PIS, a decydując się na miejsce ostatnie – ósme, pozostawiłam decyzję wyboru mieszkańcom okręgu 4, kto będzie ich przedstawicielem w Radzie Miasta.

Chcę też podkreślić i poinformować Wszystkich, którzy oddali na mnie głos, że „ nigdy nie należałam do partii PO, ani żadnej innej, nie zmieniłam poglądów politycznych, nie przystępuję do nowej partii, nie będę należała do żadnego klubu w nowej Radzie Miasta Chełm”. Byłam i pozostaję Radną niezależną. Będę pracować z mieszkańcami i dla mieszkańców tak, jak to robiłam i obiecywałam w mojej kampanii wyborczej, podczas której zresztą mówiłam głośno, że startuję z listy KO, ale jako radna niezależna. – podkreśliła K. Janicka.