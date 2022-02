Zdzisław Podkański nie żyje. Był wiceprzewodniczącym sejmiku i ministrem kultury

O śmierci Podkańskiego poinformowało Radio Lublin. Podkańskiego żegnają lubelscy politycy.

- Zmarł Zdzisław Podkański. Polityk oddany polskiej wsi, z charyzmą i naprawdę jak mało kto ze znajmością spraw każdej niemal z lubelskich gmin. Swego czasu mój kolega z ław lubelskiego Sejmiku. Niech Dobry Bóg ma go w swojej opiece! - wspomina na Twitterze Artur Soboń, wiceminister finansów.

Z kolei poseł Sylwester Tułajew napisał: - Z ogromnym smutkiem przyjąłem wiadomość o śmierci Zdzisława Podkańskiego, oddanego samorządowca i wicemarszałka Sejmiku Woj. Lubelskiego. Był wybitnym propagatorem kultury ludowej. Pełnił funkcje ministra kultury, posła, eurodeputowanego. R.I.P.

Podkańskiego pożegnał także wicepremier Jacek Sasin: - Bardzo smutna informacja. Zmarł Zdzisław Podkański, dobry i zasłużony dla Lubelszczyzny człowiek. Zaangażowany i oddany ludzkim sprawom Samorządowiec, wicemarszałek Sejmiku Województwa Lubelskiego, były minister kultury, poseł, eurodeputowany. Przywiązany do polskich tradycji, propagował naszą kulturę ludową. Spokój Jego duszy. Moje wyrazy współczucia dla rodziny i bliskich.

Zdzisław Podkański urodził się w 1949 roku w Guzówce. W 1972 ukończył studia na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Od 1972 do 1973 pracował jako instruktor w zarządzie wojewódzkim Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, a w latach 1973-1975 i 1980-1984 w komitecie wojewódzkim ZSL. Od 1975 do 1980 był kierownikiem wydziału w zarządzie wojewódzkim Związku Socjalistycznej Młodzieży Wiejskiej. Od 1984 do 1992 pełnił funkcję dyrektora biura zarządu głównego Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Następnie do 1994 pracował w Ministerstwie Kultury i Sztuki jako pełnomocnik ministra.

W 1970 wstąpił do Zjednoczonego Stronnictwa Ludowego. W 1991 został prezesem zarządu wojewódzkiego Polskiego Stronnictwa Ludowego w Lublinie. Zasiadał w radzie naczelnej partii. W marcu 2004 został wiceprezesem PSL.

W latach 1993-2004 sprawował mandat poselski w Sejmie II, III i IV kadencji. Od 1994 do 1996 był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Kultury i Sztuki. W rządzie Włodzimierza Cimoszewicza (1996-1997) pełnił funkcję ministra w tym resorcie. W 2004 został wybrany do Parlamentu Europejskiego w okręgu obejmującym województwo lubelskie.

W lutym 2006, za złamanie statutu (przejście do frakcji UEN bez zgody władz partii), został wykluczony z PSL. Stanął na czele nowego ugrupowania pod nazwą Polskie Stronnictwo Ludowe „Piast”, które po uchyleniu rejestracji przez Sąd Apelacyjny w 2007 przyjęło nazwę Stronnictwo „Piast”. W 2009 bez powodzenia ubiegał się o reelekcję z listy KW Libertas w wyborach do Parlamentu Europejskiego w okręgu wyborczym Lublin (otrzymał 9016 głosów). W lutym 2010 zadeklarował zamiar startu w wyborach prezydenckich w tym samym roku, jednak nie zebrał 100 tys. podpisów, ostatecznie popierając Jarosława Kaczyńskiego.

W wyborach samorządowych w 2010 bez powodzenia kandydował na radnego sejmiku lubelskiego oraz na urząd prezydenta Lublina (otrzymał 0,77% głosów). W wyborach parlamentarnych w 2011 był, jako przedstawiciel Stronnictwa „Piast”, kandydatem do Sejmu z 17. pozycji listy Prawa i Sprawiedliwości w okręgu lubelskim, nie uzyskał mandatu. W wyborach do Parlamentu Europejskiego w 2014 ponownie był kandydatem PiS, startując z 8. miejsca jako przedstawiciel „Piasta” z listy tej partii i nie uzyskując mandatu deputowanego. W tym samym roku uzyskał natomiast mandat radnego sejmiku lubelskiego V kadencji (ponownie startując z listy PiS; zasiadł w klubie radnych tej partii). W 2015 ponownie bezskutecznie z listy PiS kandydował do Sejmu.

9 września 2018 zakończył pełnienie funkcji przewodniczącego Stronnictwa „Piast”, zostając przewodniczącym rady politycznej tej partii. W następnym miesiącu został wybrany z listy PiS na radnego województwa kolejnej kadencji, zostając wiceprzewodniczącym sejmiku. W czerwcu 2019 odmówił objęcia mandatu posła VIII kadencji w miejsce wybranej do Parlamentu Europejskiego Elżbiety Kruk.

