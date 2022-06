Zmarł dr Henryk Pogorzelski. Wieloletni wykładowca UMCS

– Dr Henryk Pogorzelski - emerytowany pracownik Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie. Doktor nauk humanistycznych w zakresie wychowania muzycznego i sztuki muzycznej w zakresie dyrygentury, autor i współautor wielu publikacji, uczestnik stażów naukowych w wielu krajach, organizator międzynarodowych warsztatów metodycznych, w latach 1990-2000 kierownik Pracowni Metodyki Wychowania Muzycznego UMCS – przybliża sylwetkę zmarłego chór Bas Canto.

Dodaje, że maestro został odznaczony m.in. Złotym Krzyżem Zasługi, Kawalerskim Krzyżem Orderu Odrodzenia Polski

– Wieloletni dyrygent Chóru Nauczycielskiego Fermata, a ostatnio chóru męskiego Bas Canto w Niemcach – dodaje UMCS.

– Panie Profesorze, dziękujemy za to, że od 2016 roku kierował Pan naszym chórem. Dziękujemy za setki odbytych prób i dziesiątki nowych utworów, dziękujemy za Pana profesjonalizm, cierpliwość, łagodność, otwartość i wytrwałość. Dziękujemy za dobre słowo, które Pan zawsze miał dla nas. Dziękujemy za poszerzenie naszych kulturalnych i muzycznych horyzontów. Dziękujemy, że mimo ciężkiej choroby, niemal do ostatnich dni swojego życia przyjeżdżał Pan do Niemiec na wtorkowe próby – tak Henryka Pogorzelskiego żegnają członkowie chóru.

Msza Św. w intencji Zmarłego zostanie odprawiona 11 czerwca 2022 r. o godz. 12.00 w kościele Miłosierdzia Bożego w Lublinie, ul. Nałkowskich 80b, po której nastąpi pogrzeb na cmentarzu w Wojciechowie.