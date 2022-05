Zmiany koło dworca PKS w Lublinie. Tego budynku już nie ma

Lublin. To będzie wielka i bardzo trudna przeprowadzka. Co na to pasażerowie?

Policzone są dni dworca autobusowego przy al. Tysiąclecia w Lublinie. Odjazdy i przyjazdy mają być przeniesione na nowy, powstający przy ul. Młyńskiej. Chociaż został do tego ponad rok, to już wiadomo, że nie będzie to łatwa operacja. Tym bardziej, że wśród pasażerów trudno o zwolenników tej zmiany.