Chcą wcisnąć jeszcze jeden blok przy ul. Muzycznej. Jakim sposobem?

Była gorąca końcówka czerwca 2019 r., gdy Rada Miasta zdecydowała, że dla terenu przy ul. Muzycznej powstanie nowy plan zagospodarowania. Wnioskowali o to właściciele nieruchomości, która w obecnym planie jest przeznaczona pod usługi komercyjne. Chcieli złagodzenia wymagań dotyczących minimalnej liczby miejsc parkingowych. Plan wymaga tu 1 miejsca postojowego na każde 20 mkw. powierzchni użytkowej usług, wnioskodawcy proponowali 1 miejsce na 50 lub 60 mkw.

Urząd Miasta właśnie ogłosił projekt nowego planu. Zmiany nie będą się jednak ograniczać do kwestii parkingów.

Miejsce pod blok

Ratusz proponuje istotną zmianę przeznaczenia nieruchomości. Chociaż ma pozostać obszarem zarezerwowanym pod budynki usługowe (tylko z usługami „nieuciążliwymi”), to dopuszczona ma być tu również zabudowa mieszkaniowa jedno- lub wielorodzinna.

W planie miałoby się, co prawda, znaleźć zastrzeżenie, że mieszkania mogą zająć nie więcej niż 50 proc. powierzchni użytkowej budynku, ale akurat na to deweloperzy dawno znaleźli skuteczny sposób. Wystarczy zbudować obiekt, który w połowie (lub nawet w całości) jest akademikiem i taka część podlega pod usługi nieuciążliwe. Wtedy część lokali sprzedaje się jako mieszkania, resztę jako lokale domu studenckiego. Fizycznie niczym się one od siebie nie różnią, a całość wygląda jak spójny blok.

Czy w przypadku Muzycznej możliwe jest takie rozwiązanie? Okazuje się, że urzędnicy pracujący nad projektem planu nie wykluczyli tu budowy akademika.

– Projekt nie wyznacza konkretnego katalogu usług i dopuszcza te, które rozumiane są jako nieuciążliwe – tłumaczy Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza. A akademik do uciążliwych się nie zalicza.

Bluszcz czyni cuda

Na więcej będzie mógł sobie przy Muzycznej pozwolić inwestor, który obieca w projekcie budynku, że na połowie dachu zaprowadzi zieleń, a co najmniej 25 proc. elewacji odda roślinom, np. tworząc pionowy ogród lub po prostu sadząc przy ścianie pnącza, chociażby bluszcz.

Blok „bez bluszczu” (nazwijmy go tak dla uproszczenia narracji), będzie mógł mieć tylko dwa piętra i 12 m wysokości, nie będzie mógł zająć więcej niż 40 proc. działki budowlanej, a powierzchnia biologicznie czynna będzie musiała pozostać na co najmniej 25 proc. działki.

Blok „z bluszczem” będzie mógł być o piętro wyższy na połowie swojego obrysu, będzie mógł zająć nie 40 a 45 proc. działki. Natomiast powierzchnia biologicznie czynna będzie mogła zostać zredukowana z 25 do 15 proc. działki i będzie się do niej wliczać zielony dach. Poza tym mieszkania będą mogły zająć w budynku nie 50, ale 65 proc. powierzchni użytkowej.

Wszystkie te „bonusy” mają być przyznawane pod warunkiem: że inwestor zagospodaruje deszczówkę w obrębie własnej nieruchomości.

Pozostałe wymagania

Projekt planu zagospodarowania określa też minimalne wymagania dotyczące liczby miejsc parkingowych. W przypadku bloku wymagane byłoby minimum 1,3 miejsca parkingowego na każde mieszkanie, dla domu jednorodzinnego mają być nie mniej niż dwa miejsca postojowe na lokal.

Jeżeli postanie tu przedszkole, to na każdą salę zabaw dla dzieci muszą przypadać przynajmniej trzy miejsca na auto, dla sklepu 3,2 miejsca parkingowego na każde 100 mkw. powierzchni sprzedaży.

W projekcie jest więcej takich reguł, nie ma jednak wprost określonej liczby miejsc postojowych wymaganych w razie budowy „akademika”. Kwalifikowałby się on zatem jako „nieokreślony wyżej przypadek” i musiałby mieć minimum 1 miejsce parkingowe na każde 50 mkw. powierzchni użytkowej. Plan wskazuje również miejsce na parking.

W projekcie zapisano ponadto, że inwestor budujący mieszkania będzie musiał tu zapewnić plac zabaw, a ustalając jego powierzchnię będzie musiał się trzymać przelicznika 2 mkw. placu na jedno mieszkanie.

Można zgłaszać uwagi

Każdy, kto ma uwagi do proponowanego planu zagospodarowania, może je zgłosić Urzędowi Miasta nie później niż 20 października. Uwagi można kierować pocztą tradycyjną (Prezydent Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin), pocztą elektroniczną (planowanie@lublin.eu) lub poprzez skrzynkę ePUAP (/UMLublin/SkrytkaESP).

Można będzie też porozmawiać z planistami, którzy przygotowali projekt. Otwartą dyskusję z ich udziałem przewidziano na 5 października (Ratusz, sala 2, godz. 13). Chęć wzięcia udziału w dyskusji należy zgłosić urzędowi do 4 października (tel. 81 466 23 00 lub mail planowanie@lublin.eu).