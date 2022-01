Lublin. Znane centrum meblowe ma ustąpić miejsca deweloperom

Obecnie nie można tu budować mieszkań, bo obowiązujący plan z 2014 roku przeznacza ten obszar pod usługi, produkcję i magazyny. O zmianę przeznaczenia nieruchomości wnioskowała do Ratusza spółka Stalmet, prosząc o możliwość budowania bloków.

Urząd chce tu osiedla

Władze miasta postanowiły pójść firmie na rękę. Latem Ratusz ogłosił pierwszy projekt nowego planu zagospodarowania, jesienią pokazał drugi, a teraz zaprezentował trzecią, prawdopodobnie już ostateczną wersję. Od poprzedniej różni się tylko jednym drobnym szczegółem dotyczącym drzew.

Wersja z lata wprowadziłaby wymóg, by na każde dwa miejsca parkingowe przypadało przynajmniej jedno drzewo. W nowej wersji zapisano, że ten przelicznik będzie dotyczyć wyłącznie parkingów naziemnych.

Inwestor starał się o złagodzenie zapisów dotyczących zachowania tzw. powierzchni biologicznie czynnej. Zabiegał też o możliwość zajęcia 25 proc. dachu dodatkowymi pomieszczeniami. – Te uwagi nie zostały uwzględnione – informuje Joanna Stryczewska z biura prasowego Ratusza.

Ile betonu, ile zieleni

Stanęło na tym, że na terenie między ul. Krzemionki, Łęczyńską, al. Witosa i linią kolejową będzie mogła powstać nowa zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Proporcje między mieszkaniami i usługami ustali sobie dowolnie sam deweloper.

Nowe budynki mogłyby mieć do 22 m wysokości, natomiast „zieleń wysoka i średnia” miałaby być przycinana „w taki sposób, aby nie przysłaniała ekspozycji Starego Miasta”.

W projekcie planu zapisano, że zabudowa będzie mogła zająć najwyżej 45 proc. działki budowlanej, chyba że deweloper… wprowadzi zieleń na co najmniej połowie dachu lub połowie elewacji i jednocześnie zagospodaruje na działce deszczówkę i wodę z roztopów. Jeżeli to zrobi, będzie mógł zabudować nawet 60 proc. działki, natomiast mieszkańcy będą mogli patrzeć na zieleń na ścianie bloku, albo na dachu, o ile wyłaz będzie otwarty.

Plan ma również wymagać, by tzw. powierzchnia biologicznie czynna zajęła minimum 30 proc. działki budowlanej. Do tego limitu będzie się również wliczać zielony dach. Niemal cały obszar nowego osiedla ma być otoczony pasem „zieleni izolacyjnej”, w którym nie będzie można lokalizować miejsc parkingowych.

W planie zagospodarowania ma być też zapis mówiący, że do czasu docelowego zagospodarowania nieruchomości mogą być czasowo wykorzystane pod „naziemne miejsca parkingowe o nawierzchni prowizorycznej, niepylącej” oraz pod „zieleń rekreacyjną i ozdobną”.

Ile miejsc na pojazdy

Nowy plan ustali też na nowo minimalną liczbę miejsc parkingowych, które będą musiały towarzyszyć nowej zabudowie. W przypadku lokali mieszkalnych do 50 mkw. będzie to przynajmniej jedno miejsce postojowe, dla średnich mieszkań (do 70 mkw.) trzeba będzie stosować wskaźnik 1,2 miejsca, a dla dużych (powyżej 70 mkw.) trzeba przewidzieć 1,5 miejsca do parkowania.

Inny przelicznik będzie obowiązywać w przypadku akademików, które mogłyby tutaj powstać jako „funkcja usługowa”. Planiści uznali, że wystarczające będzie zapewnienie jednego miejsca postojowego na trzy pokoje. Teoretycznie umożliwi to deweloperowi zbudowanie „pseudoakademika” i skorzystanie dzięki temu z łagodniejszych wskaźników parkingowych.

Natomiast w przypadku budowy obiektów handlowych wymagane będą co najmniej 32 miejsca parkingowe na 1000 mkw. powierzchni handlowej. Dla hoteli obowiązywać ma wskaźnik 4 miejsc na 10 pokoi, dla szkół pół miejsca parkingowego na każdą salę dla nauki, a np., dla gabinetów lekarskich nie mniej niż 5 miejsc na każde 100 mkw. powierzchni użytkowej.

Można zgłaszać uwagi

Do 21 lutego wszyscy zainteresowani mogą zgłaszać Urzędowi Miasta swoje uwagi do proponowanego zagospodarowania terenu. Należy je składać mailem (planowanie@lublin.eu) lub listownie (Prezydent Miasta Lublin, pl. Łokietka 1, 20-109 Lublin).

O przyszłości tego terenu będzie można również porozmawiać z miejskimi planistami podczas publicznej dyskusji, która została zaplanowana na 28 stycznia (Ratusz, godz. 13). Aby wziąć udział w tej dyskusji, trzeba się zapisać nie później niż 26 stycznia mailem (planowanie@lublin.eu) lub telefonicznie (81 466 23 00, do godz. 15.30).