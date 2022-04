Co na obiad? Lubelskie kaszą stoi. Sprawdzone przepisy

Potockie sakiewki

SKŁADNIKI: ciasto: 1,5 szklanki mąki, sól do smaku, 2 łyżki oleju. Farsz: 1 szklanka kaszy gryczanej, 2 szklanki wody, 30 dag zmielonego drobiowego lub wieprzowego mięsa, sól i pieprz do smaku.

WYKONANIE: zagnieść ciasto jak na pierogi. Wykroić kółka o średnicy ok. 20 cm. Kaszę gryczaną zalać dwoma szklankami gotującej się wody. Zakryć naczynie z kaszą. Okręcić kocem. „Zaparzać” w kocu 3 godz. Następnie dodać 30 dag zmielonego mięsa, sól, pieprz do smaku. Na wycięte krążki ciasta nakładać farsz, formować sakiewki. Gotować jak pierogi do wypłynięcia. Polać sosem grzybowym zaprawionym kwaśną śmietaną i posypanym świeżym posiekanym koperkiem

Roladki z kaszą i szpinakiem

SKŁADNIKI: 1 paczka wafli, 4 szklanki uparowanej kaszy, 30-40 dkg twarogu, 2 jaja do farszu i 4 jaja do panierowania, 2 duże cebule, 1 opakowanie szpinaku, sól, pieprz, pokrojona natka pietruszki, bułka tarta, olej do smażenia.

WYKONANIE: do uparowanej kaszy gryczanej dodać usmażoną cebulę, twaróg, 2 jaja, natkę pietruszki i wcześniej usmażony szpinak (wg przepisu na opakowaniu). Doprawić do smaku solą i pieprzem. Dokładnie wymieszać na jednolitą masę. Nakładać na wafel na grubość 1 cm. Poczekać, aby wafel lekko zmiękł. Zwinąć roladę i kroić na szerokość 1 cm. Małe roladki panierować w jajku i bułce tartej. Smażyć na rozgrzanym oleju. Podawać z barszczem czerwonym lub kefirem.

Szaszłyki z kaszy gryczanej

SKŁADNIKI: 0,5 kg kaszy gryczanej uparowanej, 0,5 kg mięsa mielonego, 30 dag sera żółtego,

15-20 dag parmezanu, 3 jajka, boczek w plastrach, pieprz, sól, czubryca, natka pietruszki

WYKONANIE: kaszę i mięso razem wymieszać, dodać jajka, parmezan. Doprawić do smaku. Żółty ser pokroić w długą kostkę ok. 10 cm i nadziać na patyki do szaszłyków, oblepić przygotowaną masą z kaszy i mięsa i całość owinąć boczkiem. Piec ok. 25-30 minut w nagrzanym piekarniku, w temperaturze 180°C.