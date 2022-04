Ile "zbieracz" ma w skarbonce. Charytatywna zbiórka czy pomysł na biznes?

"Dobra szkoła" w Beneficjum

Tego, jak miękkie serca Polaków można zamienić na żywą gotówkę, Andrij Karpenko i Zhediger Zhusupov nauczyli się w Fundacji Beneficjum, założonej w 2018 roku przez Oleksandra Kapluna. A Kaplun (rocznik ’89), zanim przyjechał do Polski, „doświadczenie w działaniu na rzecz potrzebujących zdobył we własnej Fundacji Dziecięce Marzenia, działającej od 2014 roku w siedmiu największych miastach na Ukrainie”.

Dziś obie fundacje są dla siebie konkurencją, choć generalnie obie zajmują się tym samym – zbieraniem funduszy na pomaganie: chorym dzieciom, ubogim seniorom, a obecnie ukraińskiej armii i ofiarom wojny za naszą wschodnią granicą.

„Zbieracze” Altruizm Club stoją w zielonych kamizelkach. Ich koledzy z Beneficjum kamizelki noszą jasnoniebieskie. Równo rok temu pod marketami w Lubelskiem można spotkać i jednych, i drugich.

– My byliśmy w Lublinie do maja – mówi Zhediger Zhusupov z Altruizm Club. – Ale w pewnym momencie były tu już ze cztery fundacje. Czasem nie było gdzie postawić wolontariusza. Nie było sensu, żeby po cztery osoby stały na jednym sklepie – tłumaczy.

Spod lubelskich sklepów zniknęli też młodzi ludzie w bladoniebieskich kamizelkach.

– Biuro w Lublinie (mieściło się przy ul. Artura Grottgera 8/12 – red.) zamknęliśmy w zeszłym roku – mówi Wioletta Czajka, pełnomocnik Fundacji Beneficjum.

Fundacja Beneficjum: Ukraina, dzieci i żołnierz bez nogi

Założona w październiku 2018 jako Fundacja Beneficium 2018. Kilka razy zmienia nie tylko nazwę, ale i siedzibę – obecna to ul. Sienna 72/1 w Warszawie. W 2019 organizacja przyznaje się do przychodów w wysokości 156 tys. zł, w 2020 roku to już 473 tys. zł, raportu finansowego za 2021 jeszcze nie ma.

– Fundacja zatrudnia sześć osób na umowę o pracę i podobną liczbę na umowę-zlecenie – podaje Wioletta Czajka.

Brak aktualnych „sprawozdań rozdysponowania ofiar” (ostatnie jest 4 stycznia 2021 r.) w portalu zbiórki.gov.pl tłumaczy tym, że „zostały w ministerstwie zgubione”. – Sami czekamy na ich publikację – przekonuje pełnomocnik fundacji.

Beneficjum nie ogranicza się do zbiórek publicznych (do MSWIA zgłosiła dwie – darów rzeczowych i pieniędzy. Zgłosiła też, że sama organizacja tej drugiej pochłonie aż 228 tys. zł).

* Ma kilkudziesięciu małych podopiecznych (wpłacać na chore dzieci można bezpośrednio na jej stronie).

* Prowadzi kilka zbiórek na portalu pomagam.pl. M.in. na „uwięzionego w mieszkaniu Pana Mieczysława, byłego żołnierza”, gdzie z dobrowolnych wpłat uzbierało się już ponad 43 tys. zł, a zbiórka trwa nadal, mimo że rok temu mężczyzna zmarł (fundacja przyznaje, że na jego nagrobek i pogrzeb wydała łącznie 8,8 tys. zł.).

* W postach sponsorowanych na Facebooku apeluje: „Pomóż seniorom”. Reklama działa – z licznika dobrowolnych wpłat, tykającego na stronie fundacji wynika, że tylko w ciągu ostatnich dwóch tygodni na konto fundacji wpłynęło 2315 zł. A organizacja informuje, że w styczniu i w lutym dostarczyła seniorom po 30 paczek (co miesiąc wydając na to ok. 3 tys. zł), a w marcu załatwiła darmowego fryzjera, który przyjedzie do nich do domu.

Wróćmy jednak do zbiórek publicznych. Wioletta Czajka mówi, że obecnie fundacja rzeczy (żywność i chemia gospodarcza) zbiera tylko w Warszawie, a pieniądze „w całej Polsce”. – Kupujemy za to jedzenie, leki bez recepty, pieluchy. Sortujemy, pakujemy i wysyłamy na Ukrainę. Mamy pisma od merów różnych miast i tam dostarczamy. Pojechało już osiem transportów, łącznie 12 ton darów – wylicza.

Ilu fundacja ma obecnie wolontariuszy? – 20-30, może więcej. Zgłaszają się do nas obywatele Ukrainy, którzy uciekli ze swojego kraju i teraz chcą pomóc – tłumaczy.

Czajka zapewnia, że Beneficjum stojącym przed marketami wolontariuszom nie płaci. – Ale wiem, że takie sytuacje miały miejsce w innych fundacjach – przyznaje.

O kwocie 18 zł za godzinę pracy „zbieracza” też słyszała. – Ale to dotyczy innej fundacji działającej w Lublinie, w czasie gdy my mieliśmy tam filię. Tam się sporo fundacji narobiło, które w ten sposób działają. I z którymi nas często mylono.

Maksym Honcharov (rocznik '90), który przez trzy lata pełnił funkcję prezesa Beneficjum, pod koniec 2021 odchodzi na swoje. Razem ze swoim dotychczasowym zastępcą, Maksymem Mokliakiem (rocznik '95), we wrześniu 2021 r. zakładają swoją własną fundację. Jej nazwa to „Nadzieja na przyszłość”. Znak rozpoznawczy – pomarańczowe kamizelki. Pole działania: pomoc chorym dzieciom, a obecnie – Ukrainie.

Na swojej stronie (nnp.waw.pl) chwalą się współpracą m.in. z UNESCO, LOT i proszą o pieniądze na piątkę chorych dzieci (na 6-letniego Marka Dutsynę od kilku lat zbiera też Beneficjum). Co ciekawe, choć do MWSiA zgłaszają jedynie zbiórkę publiczną gotówki (przez 50 wolontariuszy), pod sklepami stoją z koszami na dary. Dogadują się nawet z jednym z warszawskich Leclerców, który w hali sprzedaży ustawia standy ze swoim logo, zachęcające do przekazywania darów fundacji.

W marcu fundacja zmienia władze. „Nadzieją na przyszłość” kierują teraz Nikita Roskladka (prezes) i Shuliakouski Andrzej (zastępca prezesa). W zespole znalazła się też Anna Kapuścińska-Spinelli, adwokatka z Zamościa, wcześniej związana z Fundacją Beneficjum.