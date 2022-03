Była zbiórka na chore dzieci, jest na żołnierzy z Ukrainy. Działalność fundacji pod lupą

Robimy przelewy, wysyłamy dary

Media społecznościowe są pełne zdjęć i filmów dokumentujących działania ubranych w fioletowe kamizelki wolontariuszy. Na tych ostatnich rozdają na ulicy tulipany, robią duże zakupy, przygotowują paczki do wysyłki „do miasta Cherkasy”, wiozą i przekazują dary „rodzinom z Ukrainy”.

– Robimy przelew na armię Ukrainy, kupujemy też dla armii różne rzeczy. Mamy busa, jeździmy z tymi rzeczami do granicy – tłumaczy Maksym Lopaticky, dyrektor lubelskiego oddziału fundacji, pytany o to, co dzieje się z pieniędzmi zebranymi pod lubelskimi sklepami. – Nie mamy zgłoszonej zbiórki publicznej konkretnie na armię, ale możemy zbierać na osoby potrzebujące – zapewnia.

Pytany o szczegóły mówi, że w Lublinie z puszkami „na pomoc humanitarną” codziennie od wybuchu wojny stoi „7-8, czasem 10 osób”. Tego, ile już zebrano i przelano, dalej nie wie.

O kwocie „na pewno ponad 12 tys. zł” mówi z kolei Oleh Rudenok, dyrektor warszawskiego oddziału.

– Było kilka przelewów na Ukrainę, opłacono paliwo na przejazd z darami do Medyki, bo dużo ludzie daje do koszyków konserwy, pasztety czy pampersy. Cały czas dajemy to osobom potrzebującym, wczoraj byliśmy u dziesięciu takich osób – wylicza Rudenok.

Na „Pomoc humanitarną dla Ukrainy” fundacja zbiera też na portalu zrzutka.pl. W jednej ze zbiórek jest 733 zł z planowanych 40 000 zł, na innej tylko 20 zł z 100 000 zł.

Na zrzutka.pl można znaleźć też inne zbiórki organizowane przez fundację. Ale „na leczenie” małego Dmytra, Marka czy Nity nie udało się jednak zebrać ani złotówki.

Dwie firmy i fundacja

Nazwą „Jesteśmy Ludźmi” fundacja posługuje się od października 2021. Wtedy też organizacja zmieniła siedzibę. Obecnie to ul. Hoża 64 w Warszawie. Została założona w maju 2020 r. pod nazwą „Ręka Miłości”. Fundatorka to Liubov Blazhchuk, fundusz założycielski – 3 tys. zł. Prezesem jest Mileisha Ahnesa (rocznik ‘91), a wiceprezesem Antoni Benson.

Mileisha Ahnesa rozmawiać nie chce, na pytania odpowiada mailem.

– Na dzień dzisiejszy udało się zebrać dla uchodźców 16 800 zł – informuje w czwartek, 10 marca. – 5000 zł trafiło na konto Wojska Ukraińskiego na zakup niezbędnych rzeczy, 1600 zł na paliwo i transport, 2000 zł przelano na konto fundacji Help For You dla organizacji pomocy humanitarnej, 2530 zł na zakup leków oraz wizytę u lekarza prywatnego.

Pytana o brak sprawozdania finansowego fundacji za 2020 rok tłumaczy: – Nie prowadziliśmy działalności w 2020 roku. Sprawozdanie finansowe z wynikiem „0” zostało sporządzone. Zbiórki prowadzimy od marca 2021.

30-letnia Mileisha Ahnesa zasiada w zarządzie fundacji, a także dwóch firm. To założona w listopadzie 2019 r. Euro Grand Work i zarejestrowana rok później pod tym samym adresem (ul. Niemcewicza 17/11) spółka Potter. Obie zarejestrowane są jako agencje pośrednictwa pracy.

Skarbonki nie są puste

Z informacji na stronie MSWiA (zbiorki.gov.pl) wynika, że fundacja „Jesteśmy Ludźmi” prowadzi obecnie dwie zbiórki publiczne.

Ta pod hasłem „Nadzieja na lepsze jutro” rozpoczęła się 8 marca 2021. Pieniądze do puszek na „wsparcie seniorów i dużych rodzin” zbiera 14 wolontariuszy. Wynik półrocznej zbiórki to 31 150 zł, a poniesione koszty to 5 918 zł (z czego wynagrodzenia pochłonęły 4 578 zł). Sprawozdania z ostatniego półrocza jeszcze nie ma.

Druga też trwa od marca 2021 – 15 wolontariuszy zbiera pieniądze na „Wsparcie podopiecznych w walce z nowotworem”. W pół roku zebrali 73 580 zł, a koszty to 13 244 zł. Sprawozdania z ostatniego półrocza jeszcze nie ma.

Obie zbiórki prowadzone są „na terenie całego kraju” i trwają „permanentnie”.