Jak się robi film w Polsce? Rozmowa z producentką "Piosenek o miłości"

• Reżyser, montażystka, scenografka, kompozytor, producentka, aktorka... Jak zdobyć pieniądze na film, gdy gros ekipy to debiutanci?

– My skorzystaliśmy z programu PISF dla reżyserów debiutantów. Czyli mamy tylko 700 tys. zł i kilkanaście miesięcy na zrobienie filmu. Wiedziałam, że ten film jest o wiele droższy. Opowiadaliśmy w końcu o środowisku muzycznym, czyli koncerty, sceny ze statystami, wiele różnych lokacji. Jednak dla mnie jak i dla Tomka Habowskiego był to pierwszy film pełnometrażowy, w związku z czym byłoby bardzo trudno zebrać nam pieniądze na jego produkcję... Dodatkowo Tomek nigdy nie był nawet na planie filmowym, nie zrobił żadnej etiudy, nie nakręcił żadnego teledysku. Miał doświadczenie jako scenarzysta. Ten program PISF-u to była dla nas jedyna szansa, zresztą to on mnie do tego przekonał.

• Wyrobiliście się w budżecie?

– Nasz film kosztował o wiele więcej. W kosztorysie nie została ujęta wieloletnia praca Tomka nad scenariuszem, realne wkłady rzeczowe mojej firmy, ogromny nakład naszej pracy, która trwa cały czas czyli już ponad 2 lata. Dodatkowo kręciliśmy film w pandemii, co też ma olbrzymie znaczenie. Wypadł nam dzień zdjęciowy, bo było podejrzenie covidu jednej z osób na planie. Kosztowało mnie to ok. 20 tys. zł, musieliśmy ten dzień powtórzyć. Co przy takim budżecie było poważnym problemem.

• Testy na covid też kosztują.

– Testy, maseczki i inne kwestie BHP, na które nie dostaliśmy dodatkowych środków. To wszystko udało się, bo wszyscy z ekipy naprawdę pokochali ten scenariusz. Każda z pracujących przy tym filmie osób poszła na olbrzymi kompromis finansowy...

• Zwłaszcza takie nazwiska jak Andrzej Grabowski.

– O tak...

• I Jowita Budnik.

– Już samo to, że zgodziła się przyjąć taką małą rolę.