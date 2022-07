Fotografuje dziką przyrodę. "W lesie trzeba być, gdy jest jeszcze ciemno"

Las wydaje się oazą spokoju, ale dzikie zwierzęta, które zauważą człowieka, mogą zareagować różnie. Czy miałeś jakieś niebezpieczne sytuacje z tym związane?

– Kiedyś szedłem do swojej foto-pułapki, kiedy zobaczyłem, że w oddali coś się rusza. Zatrzymałem się i zobaczyłem lochę dzika. W pierwszej chwili nie zauważyłem, że są z nią młode warchlaki. Gdy mnie zobaczyły, zaczęły piszczeć. Locha nagle zniknęła mi z oczu i pojawiła się bardzo blisko mnie. Powiem tylko tyle, że nigdy wcześniej, ani nigdy później nie biegłem po lesie tak szybko, jak wtedy. Innym razem zaatakował mnie puszczony luzem pies, który zaczął na mnie szczekać i łapał zębami za statyw. Zdarzają się także nieprzyjemne sytuacje związane z ludźmi. Kiedyś, gdy byłem w lesie z dzieckiem, podjechał do nas inny fotograf, który czatował akurat na ptaki i zaczął nas przeganiać. Mnie coś takiego nigdy nie przyszłoby do głowy. Lasy są dla wszystkich i dla każdego znajdzie się kawałek. Dla swojego bezpieczeństwa warto natomiast unikać myśliwych, wiedzieć kiedy i gdzie polują, by wtedy do tych miejsc nie wchodzić.

Czy po tylu latach fotografowania przyrody masz jakieś niespełnione fotograficzne marzenia, plany na przyszłość?

– W planie jest uruchomienie własnej strony internetowej, na której umieszczę cały materiał fotograficzny i filmowy, jaki posiadam. Jest tego bardzo dużo i ciągle przybywa nowych zdjęć. Marzeniem jest natomiast zrobienie zdjęcia wilka z naszych lasów. Póki co mam tylko nagrania z foto-pułapek, ale dobrej fotografii brakuje. Gdy ją wykonam chętnie pokaże ją kobiecie, którą pewnego razu spotkałem w Parku Czartoryskich. Widziała, że latam dronem i zaczęła mi opowiadać o historii tego miejsca. Gdy jednak dowiedziała się, że mam zamiar zrobić zdjęcia wilkom, obruszyła się i powiedziała, że opowiadam bajki. Nie mogłem jej wtedy udowodnić, że wilki naprawdę zamieszkują nasze lasy. Jeśli ta pani czyta ten wywiad to chciałbym ją pozdrowić.