Młody akordeonista z Lublina podbija świat. Zagra w słynnej Carnegie Hall w Nowym Jorku

Miłosz zaczął grać na akordeonie, gdy miał 5 lat.

– Znalazłem mały akordeon dobrany do jego wzrostu. Przyniosłem, pokazałem i od razu się spodobał – wspomina Ireneusz Bachonko, tata chłopca.

– Mój tata gra na akordeonie. To on zaraził mnie pasją do tego instrumentu – zdradza Miłosz.

Dojrzałość przemyśleń interpretacyjnych

Chłopiec wywodzi się z muzycznej rodziny. Jego tata jest akordeonistą, producentem muzycznym i prowadzi zespół Rokiczanka. Mama, absolwenta szkoły muzycznej, pracuje jako lekarz. Dwie siostry uczą się w klasie fortepianu.

Od dwóch lat nauczycielką chłopca jest prof. Elwira Śliwkiewicz-Cisak, która wcześniej konsultowała go też na warsztatach muzycznych.

– Każdy uczeń obdarzony talentem jest wyjątkowy, ale z Miłoszem pracuje mi się wyjątkowo dobrze. Chłopca wyróżnia łatwość realizacji zagadnień technicznych, dojrzałość przemyśleń interpretacyjnych oraz to, że mimo młodego wieku jest już bardzo dorosłym kompozytorem – podkreśla pani profesor. – Nie brakuje mu też wewnętrznej charyzmy czy chęci pokonywania trudności. Ma niezwykłe możliwości wyrażanie ekspresji w muzyce popularnej, klasycznej i jazzowej.