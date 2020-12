Lublin: Wystawa - manifest "Nigdy nie będziesz szła sama" czeka na transparenty

Równe prawa daj mi luby

Wysoko na ścianie kamienicy na Żmigrodzie 1 w połowie listopada „Plakaciary przeciw przemocy wobec kobiet” umieściły napis „Jeśli nie chcesz mojej zguby, równe prawa daj mi luby”. Przyklejone na klej z mąki i wody kartki papieru zdjął już śnieg i deszcz, ale wyrosła z Izby Drukarstwa instytucja wciąż zbiera artefakty i relacje uczestniczek i uczestników Strajku Kobiet i umieszcza je w internecie.

– Powstał webdoc o tym czasie. „Kobiety. Rewolucja. Słowa 2020” to nie tylko zdjęcia, ale też wypowiedzi strajkujących kobiet – mówi Alina Januszczyk, specjalistka ds. edukacji w Domu Słów. – Docelowo chcielibyśmy poszerzyć o ten materiał naszą stałą wystawę „Siła wolnego słowa”.

13 grudnia to data symboliczna. – Działania obecnej władzy, zwłaszcza w Warszawie, coraz bardziej przypominają działania władzy z 1981 roku – nie ma wątpliwości Waldemar Tatarczuk. – W dniu rocznicy ogłoszenia stanu wojennego ogłaszamy, że w Polsce rozpoczęła się rewolucja. Oczywiście nie roszczę sobie praw do określania tego, co się właśnie na miejsce. Nie jestem też kuratorem tej wystawy. Moja funkcja polega jedynie na udostępnieniu miejsca do tego, by jak najwierniej oddać to, co się właśnie w Polsce dzieje.

Wernisaż wystawy „Nigdy nie będziesz szła sama” w niedzielę o godz. 18 wideorelacji na żywo na Facebooku Galerii Labirynt.

Nigdy nie będziesz szła sama

To wystawa-manifest solidarności z Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet, którym rozpoczął się w Polsce po orzeczeniu wydanym 22 października 2020 roku przez Trybunał Konstytucyjny. Otwarcie wystawy nastąpi 13 grudnia 2020 r. Od tego dnia, wraz z nadsyłanymi propozycjami, ekspozycja będzie stale się rozrastać. Do udziału galeria zaprasza autorów i autorki transparentów, haseł, kartonów, wlepek, grafik, plakatów strajkowych, dokumentacji fotograficznej czy wideo z demonstracji. Prace można przynosić do Galerii Labirynt osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 10-17 oraz 12 i 13 grudnia (sobota, niedziela) w godz. 12-18, nadsyłać pocztą oraz za pomocą transferu internetowego, a w niektórych miastach (szczegóły wkrótce) odbędą się zbiórki, na podobieństwo historycznego „Polentransport”