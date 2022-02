Prezes "Społem" z Lublina zapowiada podwyżki dla pracowników

Od pół roku jest pan prezesem LSS. Kontynuuje pan politykę poprzedniego prezesa, czy idzie nową drogą?

– Prezes Zapał kierował LSS przez 34 lata i bez wątpienia bardzo wiele zrobił dla Spółdzielni. Absolutnie bardzo wiele nauczyłem się od pana Prezesa Zapała, ale mam oczywiście troszeczkę inną koncepcję rozwoju Spółdzielni.

Co się zatem zmienia?

– Chcę przyspieszyć modernizację naszych sklepów. Na razie nowy wygląd zyskały sklepy z Placu Wolności, ul. Chrobrego i ul. Herberta Następne w kolejce do zmian będą sklepy przy ul. Harnasie i oraz ul. Grażyny. Chcieliśmy jak najwięcej zrobić w pierwszym półroczu, ale galopująca inflacja, wzrost cen usług, cen materiałów budowlanych sprawia, że bardzo trudno się dziś planuje z wyprzedzeniem. Trudno się zdecydować na jakieś inwestycje nie wiedząc, ile będą one kosztowały za pół roku.

To trudny czas i dla handlowców i dla nas wszystkich.

Z pewnością wiemy za to, że niektóre sklepy będą zamykane.

– Z końcem roku szkolnego zamknięty zostanie sklep nr 244 przy ulicy Wileńskiej. Mieści się on w kompleksie targowym, który jest w fatalnym stanie technicznym. Właścicielem tego miejsca jest LSM, którego – podobnie jak nas – nie stać na samodzielny remont. Wszystko dlatego, że ten obiekt znajduje się pod opieką konserwatora zabytków, bo jest to osiedle hansenowskie. Prywatnie uważam, że targowisko powinno być z tego wyłączone, bo przecież osiedle nie jest już całością. W miejscu domu kultury wiele lat temu powstał przecież kościół nie pasujący do architektury osiedla , czyli jeżeli wymaga tego ważny interes społeczny zmiany są możliwe. Zamysł Hansena został więc zaburzony. Jeśli jednak wyłączenie to jest niemożliwe, to w kosztach modernizacji targowiska powinno partycypować miasto. Inaczej popadnie ono w ruinę i zostanie zlikwidowane. Moje obawy podziela również prezes LSM, pan Andrzej Mazurek.

A co z waszymi sklepami przemysłowymi? Planujecie je zamykać? Liczba ich klientów znacznie chyba spadła, bo taniej można kupować w hipermarketach.

– Te sklepy może trochę nie są w naszej strategii, ale dopóki nie przynoszą strat – chociaż nie generują też astronomicznych zysków – zostaną.