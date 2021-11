Wiele dyscyplin połączonych w jeden sport. Hornets Lublin trenują futbol australijski

Jak to było z początkami futbolu australijskiego w Lublinie? To Łukasz znalazł pana, czy pan znalazł jego?

– Plany przeprowadzenia się do Lublina miałem z tyłu głowy, ponieważ z żoną wcześniej już rozmawialiśmy na ten temat, kombinowaliśmy, co poprawić w naszym życiu prywatnym. Łukasz też się do tego przyczynił, bo to on się odezwał do AFL Polska (federacji futbolu australijskiego w Polsce – dop. aut.), aby zacząć trenować ludzi w Lublinie. To też miało wpływ na moją przeprowadzkę, bo stwierdziłem: „Fajnie, jest ktoś, kto się tym interesuje, ma jakichś znajomych, więc to będzie dobry wstęp do tego, aby rozwinąć futbol australijski w Lublinie”. Stwierdziłem, że to jest okazja do tego, aby przyjść, pokazać chłopakom, jak się powinno grać i trochę wdrożyć swoją taktykę, pokierować tą drużyną.

Jak zbudować drużynę w tak niszowej dyscyplinie?

– Ciężko jest nakłonić do tego ludzi, ponieważ oni nie znają tego sportu, jest on dla nich dziwny. Jesteśmy sportem niszowym, tak jak futbol amerykański czy futbol flagowy. Ludzie nie chcą nowości, nie są za bardzo otwarci i ciężko jest ich przekonać. Każdy jest nastawiony na piłkę nożną. Jeśli ktoś przychodzi i ma zapał do gry, a nie sprawdza się w innych sportach, to większość osób się tutaj odnajdzie. Mamy na boisku do spełnienia różne zadania i każdy musi się na swój sposób wykazać. Jest do niego przydzielona pozycja i ma po prostu zrobić swoją robotę.

Załóżmy, że oglądam po raz pierwszy mecz futbolu australijskiego w wykonaniu profesjonalistów. Na co powinienem zwrócić uwagę, żeby chociaż trochę zrozumieć, o co w tym chodzi?

– Przede wszystkim należy obserwować, gdzie jest piłka oraz jak poruszają się wokół niej zawodnicy i co robią w danym momencie. Laikowi też jest to ciężko wytłumaczyć, bo piłka bardzo szybko się porusza po boisku. Momentami nawet ja, zaczynając grać w ten sport, gubiłem się i nie wiedziałem, gdzie jest piłka. Najlepiej przyjść, spróbować, poświęcić temu czas, obejrzeć chociażby jakieś skróty na YouTube, gdzie ta piłka leci w zwolnionym tempie i spojrzeć, jak zachowują się zawodnicy. Jeżeli ktoś ma możliwość, albo jest na wakacjach w Australii, i może obejrzeć mecz – czy nawet jak teraz gramy w Polsce – to powinien się przyjrzeć, jak ustawiają się zawodnicy. Mamy trzy pozycje, więc warto zwrócić uwagę na nie wszystkie. Żeby zauważyć ten element gry, to trzeba poświęcić na to dużo czasu i wytężyć wzrok.

Czy można powiedzieć, że futbol australijski to trochę rugby, futbol amerykański, piłka nożna i koszykówka?

– Tak, to jest miks sportów. Mamy futbol amerykański, jeśli mówimy o samym „taklowaniu” (z ang. tackle – zatrzymywanie rywala – dop. aut.). Rugby – jak najbardziej – tylko że tam jest ta różnica, że podajemy do tyłu, a w futbolu australijskim możemy zagrać wszędzie.

Ale nie wolno rzucać piłką.

– Nie rzucamy, tylko piąstkujemy albo kopiemy. Można grać tak jak w piłce nożnej – podawać w każdy kąt boiska. Piłkę odbijamy jak w koszykówce, czyli staramy się ją odbić tak, aby ona do nas wróciła podczas biegu, a nie odbiła się w innym kierunku. Przy rozpoczęciu meczu skaczemy do piłki tak jak w koszykówce. Mamy trzy bramki: środkowa bramka z najwyższymi słupkami jest za 6 punktów, a dwie boczne za 1 punkt. Większej taktyki na grę nie ma, ponieważ jest ona trochę chaotyczna. Nie wiadomo, co piłka zrobi, kiedy jest na ziemi, kiedy się turla, kiedy jest jakieś podanie i ktoś nie złapie... Ciężko jest dostosować do tego jakąkolwiek taktykę. Staramy się tworzyć na zaś tę grę, aby każdy wiedział, co robić, czyli jak grać i gdzie się ustawiać. To ma być przede wszystkim przyjemność, więc skupiamy się na tym, aby zdobyć piłkę i punkty.