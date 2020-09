Żużlowy Motor Lublin. Jeden punkt, cztery podpory i osiem zwycięstw, czyli podsumowanie sezonu

Dwaj niedoceniani

Największymi przegranymi tego sezonu w drużynie Motoru Lublin są zdecydowanie Paweł Miesiąc i Jakub Jamróg. Pierwszy z nich stał się ulubieńcem kibiców w ubiegłym sezonie, kiedy to w efektowny sposób mijał kolejnych rywali na trasie i nie bał się walki na łokcie. Za to drugi z żużlowców liczył na nowe otwarcie w Lublinie po ciężkim sezonie w Betard Sparcie Wrocław.

Obaj zawodnicy są zgodni, że tegoroczne rozgrywki muszą spisać na straty.

– Już w pierwszym meczu wygasła u mnie mobilizacja i taka stabilność, to wszystko, co miałem poukładane w głowie. Zostałem odsunięty od pierwszego spotkania we Wrocławiu. Później tak to się ułożyło, że po meczu w miarę solidnym była klapa. Nie udało mi się trafić z tym wszystkim i mieć taki spokój w głowie, przygotowywać się do kolejnego spotkania. Niestety, ale myślałem tylko o tym, by znaleźć się w składzie. To u mnie akurat nie działa – mówi nam Paweł Miesiąc.

– Dla mnie w każdym aspekcie jest to stracony sezon. Mimo wszystko staram się z każdego doświadczenia wyciągać jakieś wnioski. Takie złe sytuacje też budują strefę mentalną zawodnika – uzupełnia Jakub Jamróg.

Obaj jeźdźcy padli ofiarą jednego ruchu transferowego, czyli wspomnianego wypożyczenia Jarosława Hampela z Fogo Unii Leszno na kilka dni przed inauguracją PGE Ekstraligi. Można powiedzieć, że znaleźli się trochę w pułapce. Z jednej strony nie mieli zbyt wielu okazji do jeżdżenia i złapania meczowego rytmu, a z drugiej nie dostarczali zespołowi na tyle dużo punktów, żeby sztab szkoleniowy mógł postawić na jednego z nich jak na pewniaka.

– Proszę sobie wyobrazić taką sytuację, że postawiłem na zawodnika „X”. Jedzie jeden mecz słabo, ale postawiłem na niego. Potem drugi mecz, trzeci, czwarty… Co mam powiedzieć temu zawodnikowi, który nie jedzie? To nie było tak, że co mecz jechał kto inny. Każdy miał szansę dwukrotnego albo trzykrotnego występu po kolei. Ile razy ci zawodnicy pojechali na 10, 8 lub 7 punktów, żebym mógł na jednego z nich postawić? – pyta Jacek Ziółkowski, który broni swojej decyzji.

Efekt był taki, że obaj zawodnicy objechali po siedem spotkań. Jakub Jamróg notował średnio 1.400 punktu, a Paweł Miesiąc 1.208 punktu. Nie wygląda to może najgorzej, ale należy brać pod uwagę to, że startowali oni w niepełnym wymiarze.

Zawiedli juniorzy

Pewne zastrzeżenia można mieć co do występów formacji młodzieżowej. Wiktor Lampart miał bardzo dobry zeszłoroczny debiut w PGE Ekstralidze. Był jednym z wyróżniających się zawodników ze średnią biegową na poziomie 1.544 punktu. Radził sobie lepiej od swojego starszego brata Dawida, Roberta Lamberta, który w tym sezonie był podporą PGG ROW Rybnik, czy Andreasa Jonssona, ówczesnego kapitana „Koziołków”.

Z dobrej strony pokazał się również Wiktor Trofimow. Średnią miał może nieco niższą – 1.296 punktu – ale też trzymał wysoki poziom. Mówiło się, że duet Wiktorów jest jedną z najsilniejszych par młodzieżowych w lidze, która ustępuje jedynie Bartoszowi Smektale i Dominikowi Kuberze z Fogo Unii Leszno.

Ten rok pokazał jednak, że oczekiwania rozminęły się z rzeczywistością. Z dwójki Wiktorów lepszy był Trofimow (średnia 1.182 punktu). Swój najlepszy występ zaliczył 31 sierpnia, kiedy to w domowym spotkaniu z Eltrox Włókniarzem Częstochowa był jednym z najjaśniejszych punktów w talii sztabu szkoleniowego i uzbierał 9 punktów. Natomiast Lampart (średnia 1.041 punktu) dwukrotnie zdobywał 7 punktów – 17 lipca w starciu z MrGarden GKM Grudziądz oraz 2 sierpnia z Betard Spartą Wrocław. Oba te spotkania odbyły się przy Al. Zygmuntowskich.

– Niestety, ogólnie w całym sezonie juniorzy mnie trochę zawiedli. Spodziewaliśmy się ich lepszej postawy – mówi krótko Jacek Ziółkowski.

– Jeżeli para Wiktor Lampart-Wiktor Trofimow była dosyć silną parą w zeszłym roku, to raczej spodziewałem się, że będą prezentować się przynajmniej tak samo. Niestety, tak się nie stało. Jeździli poniżej swoich oczekiwań, bo wiadomo, że może się zdarzyć trochę słabszy występ. Ale Wiktora Lamparta z poprzedniego sezonu zapamiętałem jako chłopaka, który znakomicie wychodził ze startu i jechał bez większych błędów. Tak w tym roku w ogóle nie przypomniał mi tego samego zawodnika. Szło mu zdecydowanie ciężej, jakby jechał pod górę. Wiktor Trofimow nie rozpalił tak nadziei kibiców na skuteczniejszą jazdę, więc trochę mniej rozczarował, chociaż też nie zachwycił – ocenia Tomasz Piszcz.

Wiktor Trofimow przechodzi w wiek seniorski. Z kolei przed Wiktorem Lampartem jeszcze jeden sezon, w którym będzie startował jako junior. Obecnie najważniejsze jest dla niego dojście do pełni sprawności. W ostatnim meczu z RM Solar Falubazem Zielona Góra upadł w biegu młodzieżowym tak nieszczęśliwie, że złamał sobie trzy kości śródręcza w lewej dłoni. Jak powiedział nam Rafał Trojanowski, menadżer żużlowca, 19-latka prawdopodobnie czeka operacja. To oznacza dla niego definitywny koniec sezonu.