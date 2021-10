Armia sprzedaje quady i polonezy. Kusi niskimi cenami

Przetarg zostanie rozstrzygnięty w czwartek 14 października, ale pisemne oferty chętni muszą złożyć do 13 października. Na przetarg trafiły wycofane z wojska pojazdy, maszyny rolnicze

i budowlane oraz sprzęt warsztatowy. - Na sprzedaż wystawiono 176 pozycji o łącznej wartości blisko 600 tys. zł. Ceny wywoławcze zaczynają się już od 20 zł za wytwornicę acetylenową, a kończą na 29 tys. zł za ładowarką hydrauliczną – informuje AMW.

Można stać się właścicielem np. quady arctic cat 400IA. To czterokołowe pojazdy z napędem 4X4. Cena wywoławcza to 10 tys. zł.

- Kolejny warty uwagi pojazd to jelcz 325 SC21 z zabudową do ciśnieniowego mycia kanałów. Podobny wóz trafił niespełna dwa lata temu do bydgoskiej firmy recyklingowej i obecnie służy jej do celów edukacyjnych – dodaje AMW.

Na sprzedaż są samochody terenowe marki Honkery (co najmniej 7 tys. zł), trzy pralnie wodne na starze 200 (8 tys. zł), dwa tarpany i aż cztery polonezy. To roczniki 1994-1998.

- Jeśli ktoś ma na oku pierwszy ze wspomnianych wozów, musi liczyć się z wydatkiem przekraczającym 7 tys. zł, a w drugim przypadku będzie to minimum 6 tys. zł za sztukę – zachęca Agencja.

Potencjalni nabywcy przed złożeniem ofert będą mogli obejrzeć poszczególne pozycje przetargowe w miejscach ich składowania 7 i 11 października.