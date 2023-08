Lublin: Dwa tygodnie utrudnień na ważnym rondzie. Będą objazdy i zmiany tras komunikacji miejskiej

Ma to związek z trwającymi w mieście pracami przy przebudowie sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Zana. W ich trakcie nieprzejezdny będzie fragment ul. Bohaterów Monte Cassino przy samym rondzie. Roboty będą podzielone na dwa etapy. W ramach pierwszego z nich od 17 do 24 sierpnia zamknięty zostanie wylot z ronda w kierunku ul. Armii Krajowej, czyli pas jezdni po stronie ul. Leonarda. Następnie, od 25 do 31 sierpnia robotnicy zajmą wlot na rondo (po stronie sklepu E.Leclerc).

- Na czas prowadzonych prac w obydwu etapach wyłączona zostanie sygnalizacja świetlna. Uczestnicy ruchu drogowego będą poruszać się po rondzie na zasadach ronda bez sygnalizacji świetlnej – informuje Teresa Stępniak-Romanek, rzecznik prasowy Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej. Objazd zamkniętego odcinka zostanie poprowadzony ul. Bohaterów Monte Cassino, al. Kraśnicką i Zana.

Zmienionymi trasami w tym czasie będą kursowały pojazdy komunikacji miejskiej. Zmiany odczują zwłaszcza mieszkańcy osiedli Krasińskiego i Sienkiewicza oraz pasażerowie linii: 14, 50, 54, 57, 150, 153, 154, 159, 161, 162 oraz nocnej N2. Dla przykładu, w trakcie pierwszego etapu prac 57 na skrzyżowaniu al. Kraśnickiej z ul. Zana pojedzie prosto, skręcając w ul. Bohaterów Monte Cassino koło kościoła na Poczekajce i tamtędy dojeżdżając do ul. Armii Krajowej. 14 i 150 z ronda im. Nauczycieli Tajnego Nauczania będą zjeżdżać w ul. Zana w kierunku al. Kraśnickiej i dalej pojadą, jak linia 57. Szczegółowe informacje o objazdach są dostępne na stronie Zarządu Transportu Miejskiego w Lublinie.