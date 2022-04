Warsaw Motorcycle Show 2022, czyli najnowsze trendy w świecie jednośladów [zdjęcia]

To największa tego typu wystawa motocykli w Polsce. Swoje produkty prezentują zarówno dealerzy motocykli, jak też producenci akcesoriów, ubrań, kombinezonów i kasków, a także firmy, które zajmują się przeróbkami motocykli.

To pierwsza wystawa w Warszawie po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią, stąd też frekwencja była duża. Można było zobaczyć produkty takich potentatów motocyklowych jak Kawasaki, KTM, Benelli, Harley Davidson, Triumph, Beta, Kymco, indyjski Royal Enfield oraz... Junak. Każdy chciał na swoje stoisko ściągnąć jak największą liczbę zwiedzających. I tak KTM wystawił motocykle oraz serwisowy samochód ciężarowy, biorący udział w Rajdzie Dakar, Harley Davidson zorganizował spotkanie z podróżnikami motocyklowymi, promując swój pierwszy w historii motocykl terenowo-turystyczny, marka Zero pokazała gamę jednośladów elektrycznych, a Benelli bardzo ciekawe najnowsze modele. Triumph z kolei zaprezentował wszystkie dostępne modele łącznie z najnowszym tegorocznym Tigerem 1200, a Royal Enfield motocykle w oldskulowym stylu, niektóre przystosowane do zwiedzania... Himalajów.

Na Warsaw Motorcycle Show były też pokazy umiejętności zawodników, kursów udzielania pierwszej pomocy, prezentacji systemów bezpieczeństwa, w tym na przykład działania kamizelki motocyklowej z poduszką powietrzną, czy motocykla Ural przygotowany dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Przeprowadzona była też zbiórka na pomocy Ukrainie.

Z uwagi na to, że większość premier modeli przeniosła się do internetu, pojawia się pytanie o sens tego typu imprez. Jednak możliwość osobistego obcowania z motocyklami różnych marek, przymierzenia się do nich, spotkania ludzi mających takie same zainteresowania, wymiany spostrzeżeń, rozmów z ekspertami, zawodnikami, pozwala na stwierdzenie, że warto wciąż to robić i warto wciąż tam być.