Jaka kara za przekroczenie prędkości, jaka za wyprzedzanie? Nowy taryfikator mandatów

O tych zmianach w przepisach premier mówił już latem. Mateusz Morawiecki ogłosił zaostrzenie kar dla kierowców popełniających wykroczenia i przestępstwa drogowe. Stało się to po głośnym wypadku, w którym pijany kierowca zabił małżeństwo. Osierociło ono trójkę dzieci.

Nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia 2022 roku i faktycznie są srogie. Wystarczy tylko wspomnieć, że o ile do tej pory za jedno wykroczenie kierowca mógł otrzymać jednorazowo 10 punktów karnych, o tyle obecnie limit wzrósł do 15.

Nie będzie już kursów, na których można zredukować liczbę punktów na koncie, a zostaną one usunięte dopiero po dwóch latach od opłacenia mandatu. Sądy mogą także zdecydować o zajęciu samochodu jeżeli kierowca będzie sprawcą poważnego wypadku drogowego. Maksymalna kara grzywny została podniesiona do 30 tys. zł, a wysokość mandatu do 5 tys. zł, a jeżeli wykroczenie będzie poważniejsze to nawet 6 tys. zł.

Dodatkowo liczba punktów karnych będzie miała wpływ na wysokość składki OC, a decydować będzie o tym ubezpieczyciel.

Przewidziane w ustawie kary to m.in.

Nieujawnienie, kto prowadził pojazd, kiedy dojdzie do przekroczenia prędkości - 8 tys. zł.

Kolizja, wskutek której ktoś ucierpiał – od 1,5 tys. zł.

Kolizja po spożyciu alkoholu – 2,5 tys. zł.

Wyprzedzanie na zakazie – 1 tys. zł.

Kierowanie pojazdem bez uprawnień - 1,5 tys. zł.

Rozmowa przez telefon podczas jazdy – 500 zł.

Przy wymierzaniu kar policja będzie stosowała rządowe rozporządzenie uzupełniające ustawę. Dokument nazywany jest potocznie taryfikatorem mandatów.

Taryfikator mandatów 2022 znajduje się w tym miejscu.

Jeżeli ktoś przekroczy prędkość o ponad 30 km /h to zostanie ukarany mandatem w wysokości 800 zł. Gdy będzie to złamanie przepisów o ponad 40 km/h stawka wzrośnie do 1 tys. zł.

W sytuacji gdy na drodze obowiązuje ograniczenie do 30 km/h, to każde 10 km więcej na liczniku oznacza mandat w wysokości 50 zł. Następnie w taryfikatorze stawki zmieniają się co 5 km/h więcej na liczniku, a od wspomnianego przekroczenia o ponad 30 km/h kwoty są jeszcze wyższe:

o 11-15 km - 100 zł

o 16-20 km - 200 zł

o 21-25 km - 300 zł

o 26-30 km - 400 zł.

o ponad 30 km – 800 zł.

o ponad 40 km – 1 tys. zł

o ponad 50 km – 1,5 tys. zł

o ponad 60 km – 2 tys. zł

o ponad 70 km – 2,5 tys. zł.

W tym ostatnim przypadku policja może skierować sprawę do sądu, a ten może wymierzyć nawet 30 tys. zł grzywny.