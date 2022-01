Materiały budowlane i środowisko. Czy branża budowlana zwraca na to uwagę?

Niespełna 6 proc. badanych inwestorów, architektów, wykonawców i sprzedawców zadeklarowało, że czynnik środowiskowy jest najważniejszą cechą wybieranych przez nich produktów.

DWU i EPD

W Unii Europejskiej sektor budowlany ma strategiczne znaczenie, zapewniając 18 mln miejsc pracy i generując 9 proc. unijnego PKB. Sektor i działalność budowlana mają również znaczący bezpośredni i pośredni wpływ na środowisko. Branża odpowiedzialna za budowę nieruchomości odpowiada za prawie 40 proc. globalnej emisji gazów cieplarnianych, a razem z obszarem budowy dróg to aż 75 proc. (dane World Green Building Council, XII 2021). Ponad jedna trzecia surowców wydobywanych na świecie i jedna czwarta stale wytwarzanych odpadów jest obecnie związana z budownictwem.

Konieczność przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju w budownictwie znalazła odzwierciedlenie w decyzjach unijnych urzędników. Od 1 lipca 2013 roku w Unii obowiązuje rozporządzenie CPR, zgodnie z którym wszystkie obiekty budowlane powinny być projektowane, konstruowane i budowane z uwzględnieniem między innymi zrównoważonego wykorzystania zasobów naturalnych. Budynki powinny powstawać przy użyciu materiałów z recyklingu oraz takich, które mogą zostać ponownie wykorzystane. Wszystkie materiały budowlane dystrybuowane na terenie wspólnoty muszą od tego momentu posiadać obowiązkową Deklarację Właściwości Użytkowych – DWU. Unia ustanowiła też dobrowolną Deklarację Środowiskową Produktu: EPD.

Pytania i odpowiedzi

Grupa Atlas przeprowadziła ankietę wśród przedstawicieli polskiej branży budowlanej na temat ich wiedzy dotyczącej zrównoważonego rozwoju w budownictwie. Wzięło w niej udział ponad 800 osób: inwestorzy, architekci, wykonawcy i sprzedawcy materiałów budowlanych.

– Wdrażanie myślenia o zrównoważonym rozwoju w sektorze budowlanym ma ogromne znaczenie. Kluczem do osiągnięcia tego celu jest świadomość oraz rosnące zaangażowanie uczestników. Odpowiedni poziom wiedzy na temat materiałów budowlanych przyjaznych środowisku wśród inwestorów, architektów, wykonawców i sprzedawców pozwoli zmniejszyć negatywny wpływ budownictwa na środowisko naturalne. Pierwsze trzy grupy zawodowe mają znaczący wpływ na dobór użytych materiałów budowlanych. Wpływ sprzedawców wyrobów budowlanych jest mniejszy, jednak ich świadomość ekologiczna wpływa również na kształt rynku lub może wpłynąć na ostateczny proces decyzyjny – wyjaśnia dr inż. Jacek Michalak, wiceprezes zarządu Atlas ds. rozwoju.

Specjaliści branży budowlanej zostali zapytani także o to, czy biorą pod uwagę kwestię oddziaływania na środowisko materiałów budowlanych. W zależności od grupy zawodowej, twierdzącej odpowiedzi udzieliło między 40, a 60 proc. ankietowanych. Częściej na oddziaływanie środowiskowe uwagę zwracają inwestorzy i sprzedawcy (ok. 60 proc.), a rzadziej architekci (ok. 39 proc.) i wykonawcy (ok. 45 proc.).

Na dbałość o środowisko jako najważniejsze kryterium przy zakupie wyrobów budowlanych, wskazało zaledwie kilka procent ankietowanych. Najmniej – 2,5 proc. – wykonawców, najwięcej – 8,7 – architektów.