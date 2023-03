Pionierski w Europie okobus już bada mieszkańców Lubelszczyzny

Inauguracja programu odbyła się w Wysokiem, skąd w trasę po województwie lubelskim ruszył naszpikowany sprzętem diagnostycznym okobus. Dzięki niemu chorzy na cukrzycę przejdą badania przesiewowe dotyczące objawów cukrzycowego obrzęku plamki; bez skierowań do okulistów, bez wielomiesięcznego oczekiwania na wizytę u specjalistów, bez wyjazdów do większych ośrodków, przy pomocy sprzętu najwyższej klasy. Wyniki badań trafią bezpośrednio do kliniki, gdzie zostaną ocenione przez specjalistów i przekazane lekarzom rodzinnym.

- Projekt Okobus powstał w wyniku wieloletniej pracy, przygotowań, również we współpracy z ośrodkami w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Wczoraj wróciłem ze zjazdu Włoskiego Towarzystwa Okulistycznego we Florencji, gdzie w rozmowach z ekspertami uzyskałem bardzo wysokie oceny naszego pomysłu oraz potwierdzenie, że to jest pionierski projekt w skali Europy. Nie ma w żadnym europejskim kraju takich rozwiązań – mówił prof. Robert Rejdak, kierownik Katedry i Kliniki Okulistyki Ogólnej i Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

– Badania w ciągu bieżącego roku przejdzie 5000 osób chorujących na cukrzycę . Będą one prowadzone przede wszystkim pod kątem wczesnej diagnostyki cukrzycowego obrzęku plamki. To jest tak ważne, żeby zdiagnozować wcześnie cukrzycę, ale również jej powikłania i wdrażać leczenie, bo obrzęk plamki to przyczyna kalectwa, ślepoty, ale również w Polsce to pierwsza przyczyna wykluczenia pacjentów, jeszcze w wieku produkcyjnym, z rynku pracy. Dzięki wczesnej diagnozie możemy zapobiegać temu, żeby osoby chorujące na cukrzycę mogły być samodzielne, zarabiać na życie, na utrzymanie rodziny, żeby nie stały się zależne od otoczenia, od innych osób. Cieszymy się, że powstał system, który opiera się na bliskiej współpracy lekarzy rodzinnych z okulistami, to też jest nowa jakość – dodał prof. Rejdak.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie pozyskał na ten program 5,5 mln zł dzięki wsparciu Janusza Cieszyńskiego, sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. cyberbezpieczeństwa i prof. Pawła Pławiaka, dyrektora naukowego Instytutu Łączności. We wczorajszej uroczystości w Wysokiem towarzyszył im minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek oraz władze UM w Lublinie i przedstawiciele samorządów.

Szacuje się, że w Polsce choruje na cukrzycę ok. 3 mln ludzi; 200 – 300 tys. z nich jest zagrożonych cukrzycowym obrzękiem plamki. Po roku lubelscy okuliści mogą opracować program na skalę ogólnopolską.