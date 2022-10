Ślubowali i dostali doktorskie birety. Promocja na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie

– Naukowo zajmowałam się publikacjami, prezentacjami i zajęciami ze studentami, przekazywaniem wiedzy – mówi Anna Zagaja, świeżo upieczona doktor nauk o zdrowiu. W jej zainteresowaniach badawczych znajdowała się nadrozpoznawalność i kwestia jakości zgody pacjenta, czyli połączenie etyki z medycyną. – Dotyczy to tego jaki zakres interwencji można podjąć i co w zasadzie pacjent rozumie z przedstawionych mu argumentów i informacji – precyzuje dr Anna Zagaja.

Każdy z nowych doktorów złożył najpierw ślubowanie po łacinie, a następnie odebrał biret, który został nałożony na głowę przez promotora.

– Apeluję o intensyfikację działań w przestrzeni wydawniczej. W trakcie ostatnich trzech lat wzrosła liczba publikacji naukowych wycenianych powyżej 140 i 200 punktów. Natomiast znacząco zmalała ilość publikacji poniżej 100 punktów. Prace naukowe naszych pracowników znalazły się na łamach najznakomitszych wydawnictw medycznych. Takie aktywności cieszą i pozwalają z optymizmem spoglądać w przyszłość – powiedział prof. Wojciech Załuska, rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. – Proces badawczy jakiego podejmują się naukowcy to filar i koło zamachowe, które obejmuje działalność dydaktyczną i kliniczną stanowiąc o nasze renomie, marce oraz pozycji uniwersytetu. Teraz te funkcje w dużej mierze spoczywają właśnie na was – dodał rektor zwracając się do nowych doktorów i doktorów habilitowanych.