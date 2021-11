Przegląd tygodnia, czyli gdzie dorabia prezydent Zamościa

METODA

Nasi włodarze tak marnie zarabiają w urzędach, że aby starczyło do pierwszego i nie było wstydu przed żoną, to muszą dorabiać po godzinach. Taki na przykład Andrzej Wnuk, prezydent Zamościa wystawiony przez PiS, oprócz roboty w ratuszu ma także fuchę w radzie do spraw spółek skarbu państwa, gdzie miesięcznie wyciąga 7 tys. zł. No i znalazł się taki zawistnik z opozycji, który doniósł na Wnuka do komisarza wyborczego, żeby ten go przykładnie odstrzelił za dorobkiewiczostwo.

Wnukowi zupełnie za darmo podpowiadamy, żeby najpierw koniecznie złożył wniosek o wyłączenie sędzi/sędziego, a jak przegra, to żeby odwołał się do NSA i do kolejnej kadencji na pewno dociągnie bez wyroku. A potem to już z górki