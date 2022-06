Przegląd tygodnia. Nie będzie referendum i co nam pan zrobi?

PYTANIE NA ŚNIADANIE

Już byliśmy w ogródku, już witaliśmy się z gąską, już się cieszyliśmy na drugie w Lublinie referendum, tym razem w sprawie budowy spalarni odpadów przez miliardera z Motoru Lublin, ale wszystko nam zepsuło Ministerstwo Prawdy Ratusza, działające pod przykrywką biura prasowego. Zgodnie z jego wykładnią referendum nie może rozstrzygać indywidualnych spraw administracyjnych. I myliłby się ten, kto by podejrzewał, że w tej ratuszowej logice jest jakaś wyrwa, no po przecież w sprawie górek czechowskich głosowaliśmy, czy TBV może stawiać na górkach blokowiska, czy nie, a tu zarząd dzielnicy chciał referendum w sprawie inwestycji miliardera. Okazuje się jednak, że spalarnia to zupełnie inna bajka, a nawet Bajkał, i referendum się nie należy. I co nam pan zrobi?

To niepowetowana dla nas strata, szczególnie że mieliśmy już nawet wymyślone pytanie referendalne: „Czy jest Pan/Pani za tym, aby Gmina Lublin, działająca w najlepszym interesie inwestora, zmieniła obecnie dopuszczony miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego rodzaj zabudowy z usługowej, komercyjnej na zabudowę typu spalarnia odpadów z usługami towarzyszącymi na nie więcej niż 2 ha terenu tzw. Hajdów-Zadębie, w zamian za dalsze finansowanie przez inwestora drużyny Motoru Lublin i jej Pani Prezes, przy zachowaniu nieocenionych walorów gry w II lidze i dotacji z budżetu miasta”?