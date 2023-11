Chciała szybko zarobić, a straciła 50 tys. złotych

Mniej więcej w połowie listopada, 29-letnia mieszkanka powiatu opolskiego trafiła w mediach społecznościowych na ogłoszenie dotyczące inwestowania przy realizacji zleceń, za które był przewidziany szybki zysk.

29-latka miała za zadanie wypełnić formularz kontaktowy, w którym wpisała swoje dane i numer konta bankowego, oraz zainstalowała aplikację Telegram, dzięki której miała zdalnie komunikować się z doradcą.

– Rzekomy doradca bardzo szybko skontaktował się z 29-latką na zainstalowanym przez nią komunikatorze i instruował, co dalej musi robić, aby otrzymywać zyski. Kobieta otrzymywała zlecenia zadań do wykonania, za które otrzymywała pieniądze na swoje konto bankowe. Zlecenia polegały na uiszczeniu opłat na wskazane konta bankowe za które otrzymywała coraz to wyższe kwoty – relacjonuje aspirant Katarzyna Bigos.