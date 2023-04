Lubelskie. Pływania wkrótce nie będzie, ale potem ma być szał!

Władze miasta planują, że w lipcu zacznie się remont Krytej Pływalni w Poniatowej. Ogłosiły przetarg na prace, które zmienią obiekt z którego chętnie korzystają mieszkańcy gminy, powiatu a nawet powiatów ościennych. To jedyna pływalnia w regionie, została oddana do użytku w 1999 roku. Zarządza nią Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej.

– Częściowo zmieni się bryła budynku pływalni, bo obiekt będzie rozbudowywany od strony ul. Kraczewickiej i zyska nową przestrzeń rekreacyjną. Będzie tam płytki brodzik dla najmłodszych dzieci, zjeżdżalnia i jacuzzi. Zmieni się zaplecze pływalni. Najważniejsze jest dostosowanie go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont szatni i sanitariatów jest bardzo potrzebny, z uwagi na kwestie ich dostępność oraz zmieniających się przepisów budowlanych obowiązujących w takich obiektach. Będzie inny układ pomieszczeń, szatnia ma być koedukacyjna, urządzona bardziej nowocześnie – mówi Lidia Kuna, kierowniczka Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej UM w Poniatowej.

Jak informują miejscy urzędnicy, sama niecka basenowa nie będzie zmieniana, ale pojawi się nowa technologia uzdatniana wody i wentylacja.

Zniknie dotychczasowy płytki brodzik, w jego miejscu pojawi się głębszy, zorganizowany z myślą o starszych dzieciach i seniorach.

Z opisu przedmiotu zamówienia wynika, że wykonawca wyburzy istniejący, częściowo podpiwniczony fragment budynku w którym jest brodzik, a na zapleczu ścianki działowe i skuje glazurę i płytki na podłodze. Zdemontuje podwieszane sufity. W efekcie przebudowy osoby niepełnosprawne będą miały niezależne wejście na halę basenową, do ich dyspozycji będzie mobilna winda basenowa.

Z nowości przewidziano wannę SPA, dwie sauny fińskie z natryskami a dla widzów przy torze pływackim większe trybuny.

– Do 19 kwietnia czekamy na otwarcie ofert, od tego czy zmieścimy się w kwocie jaką gmina ma na przebudowę będą zależał losy inwestycji. Jeśli przetarg zostanie rozstrzygnięty i podpiszemy umowę z wykonawcą pływalnia będzie nieczynna przynajmniej do jesieni przyszłego roku – dodaje kierowniczka.

Użytkownicy pływalni i uczestnicy zajęć w szkółce pływania już zostali poinformowani, że miasto czeka na rozstrzygniecie przetargu i to, czy inwestycja będzie realizowana. Są proszeni by kupując karnet na basen, saunę czy siłownię brali to pod uwagę. Ostatnie zajęcia szkółki pływackiej zaplanowano między 22 a 26 maja.

O modernizacji obiektu mówiło się od dawna, już w sierpniu zeszłego roku radni wprowadzali do budżetu zadania, na które gmina pozyskała dofinansowania z Polskiego Ładu. Jednym z nich była właśnie pływalnia.