Nowość dla ogrodników. Jedyna w Polsce

W Polsce ma powstać 120 placówek oświatowych zwanych Branżowymi Centrami Umiejętności. W zamyśle centra będą nowoczesnymi ośrodkami kształcenia, szkolenia i egzaminowania w danej branży. Mają być organizowane przy szkołach kształcących w zawodach lub centrach kształcenia zawodowego. Z ich oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, nauczyciele, wykładowcy oraz pracownicy różnych dziedzin gospodarki. Na organizację jednego z takich miejsc ma ochotę powiat opolski.

– Nasze Technikum Ogrodnicze ma 70-letnią tradycję w kształceniu, bazę i doświadczenie, to pozwoli wystartować w projekcie, który będzie atrakcyjny dla mieszkańców naszego regionu i będzie szansą dla naszej szkoły. Centra mają być nowoczesnymi, świetnie wyposażonymi miejscami, które mają łączyć edukację z oczekiwaniami biznesu – mówi Anita Wrona, dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych. im. Stanisława Konarskiego w Opolu Lubelskim w skład którego wchodzi placówka w Kluczkowicach.

W założeniu każde BCU będzie się specjalizowało w innej dziedzinie gospodarki. Opolska szkoła z racji charakteru regionu w jakim działa, chce się stać jedynym w kraju centrum branży ogrodniczej.

By starać się o unijne fundusze na jego stworzenie – chodzi o kwotę rzędu 11 milionów złotych - trzeba przedstawić wniosek. Przygotowują i przedkładają go wspólnie partnerzy zainteresowani jego realizacją. Oprócz Technikum Ogrodniczego i powiatu opolskiego, któremu podlega szkoła, potrzebne są jeszcze działające na ogólnopolską skalę: organizacje, stowarzyszenia, uczelnie, instytuty, spółki Skarbu Państwa itp. Trwa właśnie ich nabór. Władze powiatu czekają do 9 grudnia na chętnych, którzy wspólnie przygotują i utworzą w Kluczkowicach Branżowe Centrum Umiejętności w dziedzinie ogrodnictwa.

– Zaangażowaliśmy się w ten pomysł właśnie ze względu na partnerstwo z kimś mającym krajowy charakter. To wyjście ponad skalę regionalną będzie bardzo atrakcyjne dla naszej szkoły. Da nam szansę na rozwój – dodaje dyrektor.

Część pieniędzy będzie przeznaczona na unowocześnienie istniejących i stworzenie nowych przestrzeni do prowadzenia szkoleń i kursów. Skorzysta na tym istniejące technikum w Kluczkowicach.

– W Polsce bardzo wcześnie kończymy naukę, to źle. Nie doszkalamy się, nie zdobywamy kwalifikacji. Nowa placówka będzie miejscem gdzie także dorośli zdobędą wiedzę i uprawnienia. Chodzi o osoby, które zmieniają branżę ale i takie, które są zainteresowane danym profilem działalności. Szukają na przykład informacji o nowych odmianach, chcą poznać nowe technologie czy urządzenia – mówi Anita Wrona.

Ogólnopolski projekt wykorzystujący unijne fundusze przewiduje utworzenie co najmniej dwudziestu BCU do końca 2023 r. a kolejnych stu do końca 2024 r.