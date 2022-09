Opole Lubelskie. Obywatel ma być zadowolony. Nie jest

Druga sprawa, to ilość członków tworzących komitet inicjatyw uchwałodawczych. W uchwale, którą przyjęli opolscy radni mówi się o pięciu osobach. Choć akurat tyle liczył komitet przygotowujący w lipcu dokumenty dotyczące spalani zwierzęcych zwłok, to warunek tak licznego gremium jest krytykowany.

– W 17-tysięcznej gminie jak nasza będzie problemem ze stworzeniem komitetu. Jeśli w 300-tysięcznych miastach potrzebne są 3 osoby a u nas 5, to chyba o czymś to świadczy. Proponowaliśmy, żeby w uchwale było sformułowanie od 3 do 5 osób. Bezskutecznie – mówi radny Buczek, który zauważa, że do uchwały powinny być załączniki, wzorniki dokumentów, które trzeba przygotować.

Choćby wzór listy na której trzeba zbierać podpisy. To by była wygoda dla mieszkańców i gwarancja, że złożone dokumenty nie będą odrzucone z powodów formalnych.

Jednak najbardziej z przyjętych na ostatniej sesji zasad, nie podoba się to, że mieszkańcy wnoszący inicjatywę obywatelską muszą dysponować opinią prawnika. Przyznają, że w czasie dyskusji padła uwaga na temat bezpłatnych porad prawnych ale nie sądzą, żeby dotyczyły czegoś tak szczególnego jak projekt uchwały. Ich zdaniem powinien to robić prawnik, którym dysponuje gmina. Przerzucenie tych kosztów na obywateli w momencie kiedy inicjatyw jest tak niewiele, uznają za dodatkowe utrudnienie. Wskazują na Nowy Sącz, gdzie przewodniczący rady kieruje projekt obywatelski pod obrady a uchwała zawiera wszystkie niezbędne załączniki.

– To nie jest wyjście naprzeciw społeczności lokalnej, to wkładanie kija w szprychy inicjatywom oddolnym – komentują mieszkańcy, już po przyjęciu nowych zasad.

Te wejdą w życie, po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Wojewoda mówi: Nie

Jak trudne jest pisanie uchwał widać na przykładzie debiutu. Wojewoda lubelski stwierdził nieważność uchwały dotyczącej spalarni zwłok. Wskazuje między innymi, że z jej treści nie wynika tryb i sposób ogłoszenia, w szczególności brak wskazania o ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. Oprócz tego, zdaniem organu nadzoru, odsyłanie w uchwale do przepisów prawa obowiązującego, pozbawione jest podstaw prawnych. A tak właśnie zrobili mieszkańcy w paragrafie 2 i 3. A radni przegłosowali.