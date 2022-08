Odetchniesz i odpoczniesz. Co się zmieni na pływalni w Poniatowej

Na ostatniej nadzwyczajnej sesji rady miasta, która trwała około kwadransa, radni zajmowali się zmianami w budżecie gminy. Był to praktycznie jedyny punkt w porządku obrad. Wprowadzono zadania, na które gmina pozyskała dofinansowania z Polskiego Ładu.

Dzięki nim, oprócz remontu dróg gminnych czy chodników, Poniatowa przygotowuje się do modernizacji pływalni, w której pływa kolejne pokolenie, bo obiekt oddano do użytku w 1999 roku.

– Mieszkańcy z hali basenowej i pływalni korzystają od ponad dwudziestu dwóch lat. Pięć lat temu obiekt był remontowany i niezbędne są kolejne prace. Nie mówiąc o tym, że chcemy się dostosowywać do oczekiwań użytkowników a te się zmieniają. Na razie trwają wstępne ustalenia z projektantem, bo w takim obiekcie trzeba brać pod uwagę kwestie bezpieczeństwa, funkcjonalność oraz to, co byśmy chcieli. I budżet – mówi Barbara Burzyńska, dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniatowej, która przyznaje, że gdyby miała mówić o marzeniach zarządcy obiektu, chętnie by wydała 40 milionów złotych na postawienie nowoczesnej hali. Ponieważ to nie jest możliwe, planowane zmiany muszą kosztować 9 milionów. Bo tyle jest.

Kryta pływalnia ma teraz basen główny (25 na 12,5 metra, głęboki na 1,2-1,6 metra) oraz brodzik (7,2 na 5,4 metra, głęboki na 90 cm).

– Najważniejsza jest modernizacja systemu wentylacji pływalni i uzdatniania wody. Druga bardzo ważna sprawa to dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych. Teraz osoby na wózku jedynie wjadą na teren obiektu. Po modernizacji będą sanitariaty i szatnie spełniające ich wymogi oraz winda pozwalająca na skorzystanie z basenu – dodaje dyrektor.

W planach jest poszerzenie oferty dla rodzin z dziećmi, strefa dla nich zyska nowe atrakcje, jak choćby zjeżdżalnię. Ideą jest stworzenie miejsca, gdzie mieszkańcy będą spędzać czas, bo zyskają też dorośli – ma być nowa sauna oraz hydromasaże.

Teraz jest tu jedna sauna i masaż karku.

– Jesteśmy na etapie opracowania dokumentacji projektowej – informuje Lidia Kuna, kierownik Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej UM Poniatowej, która dodaje, że sesja nadzwyczajna została zwołana ze względu na zmiany w budżecie, nie tylko odnośnie pływalni. Chodziło też o przebudowa dróg i chodników w Kowali Drugiej, budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej w Niezabitowie oraz rozbudowę odcinka ul. Lubelskiej w Poniatowej.