Odlotowa trampolina nastolatki z gminy Wilków

I Love Świdnik, bezpłatne kastracje, czy książkomaty?

34 projekty mają do wyboru mieszkańcy Świdnika, którzy wezmą udział w głosowaniu dotyczącym budżetu obywatelskiego. Wśród zakwalifikowanych do głosowania propozycji są m.in. koncerty i zajęcia edukacyjne. Dzięki głosom świdniczan może też powstać plac zabaw, nawiązujący do lotniczych tradycji miasta.