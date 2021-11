Odznaczenia i awanse w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim. "To żywy organizm" [zdjęcia]

Awansowanych na stopnie wyższe zostało 59 funkcjonariuszy, 5 w korpusie oficerskim, 3 w korpusie chorążych i 51 w korpusie podoficerskim. Najważniejsze odznaczenie ministra sprawiedliwości "za zasługi pracy penitencjarnej" otrzymało 4 funkcjonariuszy.

- Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest żywym organizmem, który sprawnie funkcjonuje tylko dlatego, że biją w nim trzy serca. Pierwsze to serce dyrekcji, która stwarza atmosferę, stawia zadania, inspiruje, nagradza i wyznacza cele. Drugie to serce funkcjonariuszy, którzy sprawnie i profesjonalnie wykonują swoje obowiązki w bardzo trudnej i stresującej służbie. Trzecie to serce naszych bliskich, w których ramionach mamy ukojenie i wsparcie. W tym zakładzie wszystkie te serca biją w jednym celu, biją równo, miarowo, w służbie dla Polski, dla naszej ojczyzny, dla niepodległej - mówił w imieniu odznaczonych i awansowanych mjr Krzysztof Głowiński.

W wydarzeniu brali udział Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Michał Woś, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Jan Kanthak, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, wicewojewoda lubelski Bolesław Gzik, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Lublinie płk Dariusz Bernat oraz przedstawiciele służb mundurowych i samorządów lokalnych.

Zakład Karny w Opolu Lubelskim jest zakładem typu zamkniętego, w którym przebywają mężczyźni i młodociani, którzy odbywają karę pozbawienia wolności po raz pierwszy. Oficjalne otwarcie placówki miało miejsce w 2009 roku, jest to najnowsza jednostka penitencjarna w Polsce, mieści 627 miejsc. Na dzień dzisiejszy w Zakładzie Karnym w Opolu Lubelskim służbę pełni 217 funkcjonariuszy i 21 pracowników cywilnych.