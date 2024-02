Pijany zasnął pod sklepem. Przyjechał po... alkohol

Był poniedziałek, gdy dyżurny policji w Opolu Lubelskim odebrał informację, że pod dyskont w miejscowości Godów przyjechał volvo człowiek, który może być pijany. Świadek dodał, że mężczyzna zataczał się już wysiadając z samochodu. Później poszedł do sklepu.

Kiedy mundurowi na miejsce dojechali, opisane volvo stało na parkingu, a w środku był 37-latek. Spał. Funkcjonariusze drogówki go obudzili i od razu wyraźnie poczuli, że mężczyzna trzeźwy raczej nie jest. Badanie alkomatem to potwierdziło. Kierowca volvo, mieszkaniec powiatu puławskiego miał w organizmie prawie 3 promile alkoholu. Okazało się, że w takim właśnie stanie dojechał do dyskontu, by kupić dodatkowy trunek.

– Wczoraj 37-latek usłyszał zarzuty kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. Grozi mu kara do 3 lat więzienia. Dodatkowo 37-latek musi liczyć się z sądowym zakazem kierowania pojazdami oraz wysoką grzywną – podsumowuje asp. Katarzyna Bigos, rzeczniczka opolskiej policji.