Jest ich tylko kilka, ale pokazały co potrafią. Kobiety z OSP

W rozgrywanych w Opolu Lubelskim Powiatowych Zawodach Sportowo-Pożarniczych najlepsza okazała się drużyna OSP Karczmiska. W kategorii drużyn kobiecych, pierwsze miejsce zajęło OSP Boiska z gminy Józefów nad Wisłą. Uczestnicy rywalizowali w biegu sztafetowym oraz w ćwiczeniu bojowym. Wystartowało 6 drużyn damskich i 15 męskich.

– Żeńska drużyna ma u nas długą tradycję, bo działa od 20 lat. Oczywiście: skład się zmienia, ostatnio odeszła dziewczyna, która dostała się do klasy mundurowej w liceum i uznała, że będzie miała za dużo obowiązków. Najważniejszy jest zapał i chęci, a na zawodach sprawność i szybkość. A tą drużyna ma na wysokim poziomie, wystarczy powiedzieć, że dziewczyny wyprzedziły drużynę, która zajęła II miejsce o 25 sekund. To jest przepaść. W męskich drużynach różnica czasów to ułamki sekund – mówi Zbigniew Iwan, który od pięciu lat opiekuje się żeńską drużyną OSP i młodzieżową.

To właśnie głównie z młodzieżówki ochotniczki, które mają 16 lat, trafiają do żeńskiej drużyny.

– Mówią z innych gmin: u nas nie ma nawet męskiej drużyny, a ty masz żeńską. Nie wiem od czego to zależy. Oceniam, że przez najbliższe pięć lat powinniśmy mieć drużynę, która będzie brała udział w zawodach. Niedzielne zwycięstwo powiatowe jest historyczne. Gminne zawody zawsze wygrywaliśmy, powiatowe pierwszy raz – dodaje opiekun, który jest najstarszym czynnym strażakiem ochotnikiem w OSP Boiska.

Teraz przed ochotniczkami czas treningów, bo 25 września będą w Krasnymstawie zawody wojewódzkie. Muszą też poćwiczyć musztrę.

– Obserwowałyśmy inne drużyny i kiedy ogłoszono czasy, już wiedziałyśmy, że wygrałyśmy. Kilka miesięcy ćwiczyłyśmy intensywnie przez zawodami gminnymi i powiatowymi, co dało efekty – mówi Ewelina Bochniak, która tworzy najlepszą drużynę żeńską w powiecie i brała udział w niedzielnych zawodach. Zapisała się do OSP osiem lat temu, bo chciała pomagać i uważa, że straż to grupa ludzi, których jednoczy to, że wspólnie działają.

– Przy podejmowaniu decyzji o wstąpieniu do OSP ważne było, jacy ludzie tworzą jednostkę. Zawsze się można porozumieć, razem fajnie spędzamy czas. Każda z nas ma różne zajęcia, ale zawsze uda się ustalić kiedy mamy trening – dodaje pani Ewelina, która jest zawodowym żołnierzem.

Oprócz niej w zawodach uczestniczyły: Julia Rozmus, Paulina Drozd, Aleksandra Drozd, Barbara Terelak, Edyta Małaczyńska, Katarzyna Kapica i Justyna Stadnik, która jest kapitanem drużyny.

Część z ochotniczek robi kolejne uprawnienia i kursy upoważniające do udziału w akcjach do których wzywani są strażacy OSP Boiska. Dwie mogą już pomagać w poszukiwaniach czy zabezpieczaniu terenu, jedna jeździć na akcje bojowe.

Kobiet w straży to nadal mniejszość. W powiecie opolskim działa około 70 męskich drużyn OSP i zaledwie 7-8 żeńskich. Jak oceniają strażacy ochotnicy z doświadczeniem są w nich dziewczyny, które w razie potrzeby pójdą w ogień.