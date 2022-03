Lubelskie. Myślał, że posiedzi w Grecji, ale posiedzi w polskim więzieniu

Zatrzymanie, do którego doszło na terenie Grecji, to efekt działania Zespołu Poszukiwań i Identyfikacji Osób parczewskiej komendy policji. Właśnie on ustalił, gdzie obecnie przebywa 46-letni Polak.

– Ze zgromadzonej przez mundurowych dokumentacji wynikało, że od 2009 r. mężczyzna ukrywał się przed organami ściągania i przebywa poza granicami naszego państwa na terenie Europy. Tym razem poszukiwany był przez 4 podstawy poszukiwawcze: 2 listy gończe wydane przez Sąd Rejonowy w Radzyniu Podlaskim, w tym jeden międzynarodowy oraz 2 zarządzenia wydane przez Prokuraturę Rejonową w Radzyniu Podlaskim – opisuje stan prawny policja.

Mężczyzna miał spędzić w więzieniu 1,5 roku za przestępstwo przeciwko mieniu oraz przestępstwo przeciwko rodzinie i opiece popełnione w warunkach recydywy.

Trop wiódł do Grecji, a polscy mundurowi poprosili o interwencję grecką policję. – Policjanci ustalili dokładne miejsce pobytu oraz pracy poszukiwanego. Poinformowali również organy współpracujące, że 46 latek może podawać fałszywe dane osobowe – informują mundurowi i dodają: – Mechanizm ścisłej współpracy oraz bieżącej wymiany informacji przyczynił się do zatrzymania 46 -latka przez stronę grecką.