Atak zimy w Lublinie i regionie. Aktualna sytuacja na drogach

Wszystkie drogi krajowe są przejezdne, ale miejscami można się natknąć na błoto pośniegowe. Obwodnica Lublina jest czarna, ale i tak jest bardzo ślisko, przez co dochodzi do niebezpiecznych sytuacji. Do godziny 8 drogowcy odnotowali aż cztery kolizje na samej obwodnicy Lublina.

– Na drogach pracuje w tej chwili 106 maszyn: pługosolarek i odśnieżarek – mówi Łukasz Minkiewicz, rzecznik lubelskiego oddziału GDDKiA.

W Snopkowie na obwodnicy Lublina między węzłami Lublin Sławinek a Lublin Czechów około godz. 7.44 zderzyły się dwie ciężarówki. Zablokowana jest jezdnia w kierunku Chełma. Na miejscu jest policja.

Na S19 w Zemborzycach Tereszyńskich tuż przed godz. 7 ciężarówka uderzyła w barierę energochłonną na pasie rozdziału. Zablokowany jest lewy pas ruchu na jezdni w kierunku Rzeszowa.

Również na S19, w tej samej okolicy, ale około godz. 6.21 zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie było osób rannych.

Na S17 w Piaskach Wielkich około godz. 5.13 zderzyły się dwa ciągniki siodłowe z naczepą. Zablokowana była jezdnia w kierunku Chełma.