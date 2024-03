Idzie mróz. Alert IMGW dla całego województwa lubelskiego

Ostrzeżenie pierwszego stopnia obowiązywać będzie od godziny 20 (6 marca) aż do godzin porannych w poniedziałek (11 marca) w części województwa. Najdłużej mróz utrzyma się w powiatach:

- Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w czwartek i piątek rano do około -8°C, przy gruncie do -11°C, od soboty do poniedziałku do około -4°C, przy gruncie do -7°C. Temperatura maksymalna około 7°C - czytamy w komunikacie IMGW.

Krócej, bo do soboty (9 marca) alert obowiązywać będzie w powiatach:

- Prognozowany jest spadek temperatury powietrza w czwartek do około -3°C, przy gruncie do -6°C, w piątek do około -5°C, przy gruncie do około -9°C, w sobotę do około -2°C, przy gruncie do około -6°C. Temperatura maksymalna w czwartek około 6°C, w piątek około 8°C - brzmi komunikat IMGW dla tych powiatów.