IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami deszczu

Jak zabezpieczyć i dbać o swoje jacuzzi ogrodowe?

Posiadanie jacuzzi ogrodowego to nie tylko luksus i nieograniczony dostęp do relaksu, ale również odpowiedzialność za jego właściwe utrzymanie. Niezależnie od tego, czy jest to dmuchane jacuzzi, tradycyjna balia ogrodowa, basen ogrodowy, czy też zaawansowane całoroczne jacuzzi z pełnym systemem filtracji, każdy typ wymaga regularnej pielęgnacji. Dbanie o czystość wody, właściwe funkcjonowanie systemów filtrujących oraz ochrona przed czynnikami zewnętrznymi to klucz do długowieczności i higieny jacuzzi.