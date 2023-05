Jutro zaczynają się "Zimni Ogrodnicy". Czy przyniosą na Lubelszczyznę przymrozki?

Trzej Ogrodnicy to Pankracy, Serwacy i Bonifacy. Ich imieniny wypadają 12, 13 i 14 maja. Dzień później świętuje Zofia – tradycyjnie nazywana już zimną Zośką. To, że w tym okresie robi się znacznie zimniej i niewykluczone są przymrozki, które potrafią zaszkodzić młodym roślinom wiedziano od wieków. Stąd wiele przysłów na ten temat. Chociażby takie:

Przed Pankracym nie ma lata, po Bonifacym mróz ulata Pankracy, Serwacy i Bonifacy chłodem się znaczą i zwykle płaczą Za świętą Zofiją pola w kłos wybiją

A jak będzie w tym roku?

– Zimni ogrodnicy to zjawisko klimatyczne charakterystyczne dla środkowej Europy, kiedy w połowie maja, po okresie utrzymywania się wyżu barycznego nad Środkową i Wschodnią Europą, następuje zmiana cyrkulacji atmosferycznej i przy słabnącym wyżu zaczyna napływać zimne powietrze – tłumaczą pracownicy IMGW Centrum Modelowania Meteorologicznego.

I publikują mapy, z których wynika, że w tym roku „Ogrodnicy” nie poczynią większych szkód.

W woj. lubelskim najzimniejszy ma piątek, 12 maja. Temperatura w nocy może wtedy spaść do 5 stopni. W dzień do 18 stopni. Kolejne dni z temperatura w nocy na poziomie 7-10 stopni i w dzień do 18-19 stopni.

Zimniej może być za to we wtorek 16 maja. Temperatura w dzień spadnie wtedy do 10 stopni.