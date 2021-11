Prognoza niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych dla Lubelskiego

Jak informuje IMGW, w piątek od rana do soboty rano na terenie całego województwa lubelskiego możliwy jest silny wiatr. Średnia prędkość może wynosić 55-72 km/h. Możliwe są także porywy wiatru o prędkości 70-90 km/h.

Prognoza pogody na najbliższe dni

W czwartek do 6 st. C. W piątek się ociepli, temperatura wzrośnie do 9-10 st. C. Może padać deszcz. Podobnie ma być w sobotę.