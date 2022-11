Prognoza pogody. Lodowate powietrze uderzy w Polskę

W piątek będzie pochmurno z przejaśnieniami. W południowych regionach kraju pojawią się opady śniegu i pokrywa śnieżna sięgnie tam 5 centymetrów. Na Mazowszu i Pomorzu może również przelotnie prószyć i spadnie do 1 cm. Temperatura maksymalna wyniesie od -4 stopni Celsjusza na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami silniejszy, wschodni.

Sobota upłynie pod znakiem dużego zachmurzenia z nielicznymi przejaśnieniami. W północnej części kraju okresami będzie padać śnieg. Na termometrach zobaczymy maksymalnie od -6 st. C na Suwalszczyźnie do 1 st. C na Dolnym Śląsku. Powieje słaby, okresami umiarkowany wiatr z kierunku południowego.

W niedzielę śnieg może spaść na Pomorzu. Poza tym będzie pogodnie. Temperatura maksymalna osiągnie od -3 st. C na Suwalszczyźnie do 2 st. C na Dolnym Śląsku. Będzie wiać słaby i umiarkowany, południowo-wschodni wiatr.