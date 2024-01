Przekroczone stany ostrzegawcze, pogoda szaleje, a IMGW wydaje komunikaty

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnymi porywami wiatru. Alert obowiązuje w południowej części województwa i dotyczy powiatów:

- Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 35 km/h, w porywach do 70 km/h, z północnego zachodu - brzmi ostrzeżenie wydane przez IMGW. Alert obowiązuje do godziny 16 w czwartek (25 stycznia).