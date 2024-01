Siarczysty mróz dotrze do województwa lubelskiego

Otrzeżenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dotyczące silnego mrozu na razie obowiązuje w powiecie bialskim i Białej Podlaskiej.

- Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy od -17°C do -14°C. Temperatura maksymalna w dzień od -12°C do -9°C. Wiatr o średniej prędkości od 10 km/h do 20 km/h - brzmi komunikat IMGW. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska oszacowano na 80 proc.