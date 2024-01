Ślisko, mokro i podwyższone stany ostrzegawcze. IMGW ostrzega

Motor zremisował z ligowym rywalem, rozgromił Wisłę Puławy i wkrótce ogłosi trzeci transfer

Dwa kolejne mecze kontrolne mają za sobą piłkarze Motoru. Podopieczni Goncalo Feio najpierw bezbramkowo zremisowali z Resovią Reszów, a później wysoko pokonali Wisłę Grupa Azoty 5:1. Co ciekawe, do przerwy to puławianie prowadzili 1:0.