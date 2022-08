Ważne ostrzeżenie pogodowe dla części regionu. Może być niebezpiecznie

Jak informuje IMGW prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 70 km/h, punktowo do 80 km/h. Miejscami grad.

Burze z gradem mogą występować na terenie powiatów: biłgorajskiego, janowskiego, kraśnickiego, opolskiego, tomaszowskiego, zamojskiego i w Zamościu. Ostrzeżenie obowiązuje we wtorek od godziny 12 do północy.

Przez cały dzień na terenie całego województwa lubelskiego nadal obowiązuje ostrzeżenie o upałach. Prognozowana temperatura maksymalna w dzień od 29 do 32 st. C. Temperatura minimalna w nocy od 16 do 19 st. C.